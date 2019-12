Wszechstronne routery Huawei: WiFi WS5200 i WiFi Q2 Pro. Dobry zasięg na każdą kieszeń

Nowoczesne urządzenia sieciowe.





Huawei WiFi WS5200 - niedrogi, ale dobrze wyposażony

WiFi Q2 Pro - router dla wymagających

Router bezprzewodowy to aktualnie obowiązkowy element wyposażenia niemal każdego mieszkania, biura czy domu. To właśnie to urządzenie, do którego parametrów wielu użytkowników praktycznie nie przywiązuje uwagi, odpowiedzialne jest za jakość połączenia internetowego.W praktyce nie wystarczy wyłącznie duża przepustowość łącza - również sieć Wi-Fi powinna dysponować odpowiednimi parametrami, aby zapewnić komfortowe połączenie bezprzewodowe dla każdego z domowników.Pod koniec 2019 roku w ofercie Huawei pojawiły się dwa urządzenia sieciowe -, które znajdą zastosowanie zarówno w mniejszych mieszkaniach jak i dużych apartamentach.Który router wybrać i jak dobrać urządzenie do własnych potrzeb? Przede wszystkim określ jak często korzystasz w domu z internetu bezprzewodowego i ile urządzeń podłączonych jest na sieci.Jeżeli z sieci korzystasz okazjonalnie wyłącznie do sprawdzania poczty, przeglądania stron internetowych i oglądania filmów, a powierzchnia twojego mieszkania nie przekracza 80 metrów kwadratowych, warto rozejrzeć się za czymś tańszym. Natomiast w przypadku dużej rodziny, gdzie wielu użytkowników jednocześnie pobiera i wysyła dane, niezbędny będzie wydajny router, aby połączenie było stabilne.Nie wyobrażam sobie, aby router sprzedawany w 2019 roku nie posiadał na pokładzie wsparcia dla łączności. Niestety, niektórzy producenci wciąż oferują takie urządzenia, więc wielu użytkowników już na starcie nie może w pełni wykorzystać potencjału swoich smartfonów czy notebooków.Tymczasem Huawei WiFi WS5200 dostępny na rynku już od 159 zł oferuje wsparcie dla technologiizapewniając szybkie połączenie dla wielu użytkowników jednocześnie. Oznacza to, że przepustowość routera wynosi do 1 167 Mb/s (dwuzakresowa).Omówiłem już standard sieci bezprzewodowej, ale warto też skupić się na wyglądzie. Pamiętam czasy gdy większość routerów wyglądała jak typowe techniczne urządzenia bez dbałości o design. Na szczęście Huawei stanął na wysokości zadania - router WiFi WS5200 wygląda nowocześnie i minimalistycznie więc można bez przeszkód postawić go nawet w widocznym miejscu.Obudowę wykonano z białego plastiku, a uwagę przykuwają, które minimalizują zakłócenia tych samych częstotliwości. Dodatkowo algorytmy korekcyjne LDPC zwiększają stabilność sygnału, zapewniając szybkie połączenie w całym domu.Oczywiście miłośnicy klasycznych rozwiązań mogą skorzystać z połączenia przewodowego. Do dyspozycji otrzymujemy. Wnętrze urządzenia skrywa wydajnywykonany w technologii 28 nm i 128 MB RAM - taka specyfikacja powinna zapewnić wysoką jakość połączenia bez zakłóceń nawet dla wielu użytkowników.Do konfiguracji Huawei WiFi WS5200 nie potrzebujemy komputera, wystarczy smartfon, przeglądarka internetowa i odpowiednia aplikacja. Za pośrednictwemmożna zmienić podstawowe ustawienia urządzenia, a także skonfigurować konto dla gości. Szybko, wygodnie i intuicyjnie.Bardziej wymagający użytkownicy domowi powinni sięgnąć po sprzęt z wyższej półki. Temu zadaniu sprosta hybrydowy zestaw, który zaprezentowano we wrześniu podczas Międzynarodowych Targów IFA 2019 w Berlinie. Co ważne, urządzenie wykorzystujeWi-Fi 5 GHz oraz hybrydowe zestawienie technologii PLC i Wi-Fi oferując wysoką przepustowość (nawet do 1 867 Mb/s).Zanim przejdę do pozostałych aspektów specyfikacji, warto zwrócić uwagę na niecodzienny wygląd routera. Wystarczy spojrzeć na poniższe zdjęcie - w zestawie znajdują się aż. Całość wykonano z białego plastiku i muszę przyznać, że taka konstrukcja dużo lepiej wpasowuje się w nowoczesne pomieszczenia niż klasyczne obudowy na bazie prostokąta.Model WiFi Q2 Pro został zaprojektowany z myślą o dużych przestrzeniach. Router idealnie sprawdzi się jako urządzenie do dzielenia sygnału internetowego w dużych, nawet kilkupiętrowych domach. Rozstawiając poszczególne elementy zestawu w różnych miejscach można uzyskać lepszą jakość i pokrycie sieci Wi-Fi, która jest nieosiągalna w przypadku tradycyjnych routerów. Funkcja plug-and-play, pozwala na łatwe połączenie nawet z 15 satelitami, szybką synchronizację bazy oraz rozszerzone wsparcie sygnału.Ponadto, router oferuje dwupasmowy, automatyczny wyboru sieci i automatyczną optymalizację kanałów, dzięki czemu pozwala użytkownikom korzystać z dostępu do inteligentnego Wi-Fi, które obejmie każdy zakątek domu.Każde z urządzeń wchodzące w skład zestawu wyposażono dwa porty LAN Gigabit Ethernet zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby wybrane sprzęty (np. telewizor czy konsola) podłączyć do sieci przewodowo.Podobnie jak w przypadku tańszego modelu WiFi WS5200, tutaj również otrzymujemy łatwe zarządzanie pracą routera z poziomu aplikacji Huawei AI Life.W szybki i wygodny sposób można ustawić ograniczenia prędkości, zezwolić na połączenia dla gości, zdefiniować czas pracy Wi-Fi, a nawet wstrzymać łączność na urządzeniach dzieci w określonych sytuacjach.Bez wątpienia technologia mesh jest przyszłością sieci bezprzewodowych, która zapewnia dobre pokrycie sygnałem nawet dużych domów. Huawei WiFi Q2 Pro wyceniony na 999 zł.