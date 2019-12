Mi 10 i Mi 10 Pro - poznaliśmy prawdopodobną specyfikację smartfonów

Nadciągają flagowce.





Źródło: Weibo

Mi 10 – specyfikacja

8 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej,

8 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej,

12 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej.

Mi 10 Pro – specyfikacja

12 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej (około 540 dolarów),

12 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej (około 590 dolarów),

12 GB RAM + 512 GB pamięci wewnętrznej (około 640 dolarów).

Mimo to w sieci już zaczynają się pojawiać pierwsze szczegółowe plotki na ich temat. Właśnie na światło dzienne wyszły. Do wszystkich informacji należy oczywiście podchodzić z odpowiednim dystansem do momentu, aż urządzenia nie zostaną zaprezentowane przez Xiaomi.Według źródła, podstawowy model flagowego smartfona zaopatrzony zostanie wi częstotliwości odświeżania na poziomie. O froncie sprzętu nie wiemy nic więcej. Zajrzyjmy więc na drugą stronę.Tył smartfona mają zdobić– główny (Sony IMX686) wspomagany przez matrycę 20 MP z obiektywem ultra szerokokątnym . Do tego dojdzie aparat 12 MP z teleobiektywem oraz 5 MP zawierający czujnik głębi. Wszystko to okraszone 30-krotnym zoomem cyfrowym.Co z kolei ma znaleźć się we wnętrzu urządzenia?obsługująca potrójny system szybkiego ładowaniaSmartfon będzie występował podobno w trzech konfiguracjach:Ceny zostały przez źródło w większości zamazane. To, co jednak nie zostało ukryte pozwala sądzić, żeW przypadku mocniejszego modelu wiemy jeszcze mniej. Nie podano żadnej informacji o ekranie smartfona. Możemy więc przypuszczać, że będzie on taki sam jak w przypadku Mi 10 lub po prostu źródło nie miało dostępu do takich danych.Mi 10 Pro także zostanie wyposażony w. Podstawowym czujnikiem będzie ten o matrycywspomagany przez aparat 48 MP. Pozostałe dwa sensory – 12 MP oraz 8 MP – nie zostały w żaden sposób opisane, więc nie znamy ich funkcji.Pojemność akumulatora ma być identyczna jak w Mi 10, lecz z tą różnicą, że bateria obsługiwać będzie. Jeśli zaś chodzi o dostępne konfiguracje:Ceny Mi 10 Pro nie zostały ukryte – podane są w nawiasach powyżej.Teraz pozostaje tylko oczekiwać na potwierdzenie i uzupełnienie doniesień przez Xiaomi.Źródło: Gizmochina