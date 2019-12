Cios dla Samsunga. Apple znalazło nowego dostawcę wyświetlaczy

Większa niezależność.





Apple od kilku lat dokłada wszelkich starań abyod konkurencyjnego Samsunga. Najnowszy raport koreańskich mediów wskazuje gigant technologiczny z Cupertino jest gotowy zrobić kolejny krok w tym zakresie.Według doniesień,może dołączyć do Samsunga i LG Display jako dostawca paneli OLED już w przyszłym roku. Mowa tutaj o kluczowych komponentach jakimi sąmontowane w iPhone'ach.Wygląda na to, że nowa umowa może być kluczowa w kontekście współpracy Apple z Samsungiem. Amerykańska firma będzie mogła częściowo uniezależnić się od dostaw wieloletniego rywala z Korei Południowej, który obecnie dostarcza większość wyświetlaczy do iPhone'ów, ale jednocześnie konkuruje na rynku smartfonów z własną linią flagowych urządzeń z Androidem.Według raportu BOE wyprodukujedla iPhone'a w przyszłym roku, podczas gdy produkcja Samsunga spadnie z 230 do 150 milionów.Dołączenie BOE do grona dostawców Apple nie jest specjalnie zaskakujące, ponieważ firma produkuje już ekrany LCD dla iPad'ów i MacBook'ów. BOE współpracuje też z Huawei, firma dostarczyła w ubiegłym roku między innymi panele do smartfonów z serii Mate 20.