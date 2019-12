Nowy składany smartfon od Samsunga zostanie zaprezentowany razem z Galaxy S11?

Może tym razem będzie rewolucja?





Samsung nie odpuszcza ubogiego jeszcze rynku składanych smartfonów. Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z premierą Galaxy Folda i wydawać by się mogło, że koreański producent zbyt szybko nie zapowie nowego futurystycznego produktu. Nic bardziej mylnego – według najnowszych doniesień zrobi to już na początku przyszłego roku.W połowie grudnia informowaliśmy Was o pierwszych zdjęciach kolejnego składanego smartfona od Samsunga. Wszystko wskazuje na to, że– podobnie jak niedawno zaprezentowana Motorola Razr . Okazuje się, iż na oficjalną zapowiedź telefonu nie poczekamy zbyt długo.Jak się okazuje,. W styczniu być może doczekamy się debiutu odchudzonych smartfonów Galaxy S10 oraz Note 10. Luty należeć ma do flagowca Galaxy S11 oraz właśnie do… Galaxy Fold 2. Mówimy tu oczywiście o internetowych plotkach, które nie zostały jeszcze potwierdzone.Mimo to doniesienia prezentują się naprawdę wiarygodnie. Poza tym niewiele wiadomo na temat Galaxy Folda 2.Źródło: Gizmochina