Zapomnijcie o składanych smartfonach. LG chce składanego etui z wyświetlaczem

Akcesorium pojawia się na patencie.





LG planuje stworzenie własnego smartfona ze składanym wyświetlaczem. Firma jednak posiada również innego asa w rękawie, który powiązany jest z nową technologią. Całkiem niedawno Koreańczycy zgłosili do WIPO i Hague International Design System patent, który wskazuje na. Patent został złożony 26 czerwca 2019 roku, a jego zatwierdzenie odbyło się trzy dni temu, 27 grudnia. Całość została zatytułowana jako „etui na telefony komórkowe”.Sam projekt nie jest taki zaskakujący, szczególnie biorąc pod uwagę przeszłość LG. Firma wprowadziła obudowę Dual Screen do modelu V50 ThinQ, a w tym roku odświeżyła ją w postaci smartfona LG G8x ThinQ . Opatentowane rozwiązanie nie posiada jednak uciążliwego, widocznego zawiasu pomiędzy ekranami, tak więc zasadniczo jest to po prostu wyświetlacz,Serwis Let’sGoDigital, który dotarł do informacji oraz grafik dotyczących opisywanego etui przewiduje, iż, które odbędą się w amerykańskim Las Vegas. Na grafikach można zobaczyć także, iż koreańska firma zaprojektowała specjalne złącze, którym będzie można zapewne podłączyć elastyczny wyświetlacz do samego smartfona.LG wyraźnie stawia na inne podejście do składanych smartfonów względem konkurencji. Zarówno Samsung, Huawei, jak i Motorola walczą o to, aby wprowadzać na rynek przemyślane konstrukcje pozwalające na złożenie głównego wyświetlacza. LG pokazuje, że wypuszczenie składanego urządzenia nie jest głównym celem firmy –Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do targów CES, aby przekonać się o możliwościach nowego etui od LG. Firma zapewne podczas premieryŹródło: Let'sGoDigital