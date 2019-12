Nadchodzi MacBook dla graczy. Kupicie?

Apple może przygotowywać coś specjalnego.





Komputery Apple od samego początku były wszystkim, tylko nie sprzętem skierowanym w stronę graczy. Owszem, na MacBookach można uruchomić lżejsze tytuły oraz średnio wymagające gry, ale sam producent nigdy nie dawał do zrozumienia, że chciałby celować w rynek przeznaczony dla graczy. Okazuje się, że te plany mogły się zmienić. Najnowsze informacje wskazują na to, iż. Sprzęt miałby zostać. Czego możemy się po nim spodziewać?Przecieki z Tajwanu mówią przede wszystkim o cenie, którą trzeba będzie zapłacić za MacBooka przeznaczonego do gier. Bazowa konfiguracja ma kosztować 5 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje odpowiednio. Apple miałoby także celować ze swoim sprzętem w profesjonalne drużyny e-sportowe wymagające zunifikowanych i zoptymalizowanych rozwiązań w celu osiągnięcia jak najlepszej wydajności w rozgrywkach. Nie ujawniono jednak czy komputer dla graczy od Apple będzie należał do nowej linii produktowej czy zostanie zamknięty w obudowie MacBooka Pro.Sprzęt to jedno, ale w tej sytuacji trzeba się zmierzyć z innym, ważniejszym pytaniem.Biblioteka tytułów przeznaczonych na macOS jest ograniczona – szczególnie w porównaniu do Windowsa. Komputery Apple wykorzystują do działania karty graficzne od AMD, który zostały stworzone i zoptymalizowane do pracy, a nie do grania. Możliwe jest jednak, iż amerykańska firma będzie w stanie zapewnić swoim klientomWarto pamiętać, iż opisywane informacje to póki co tylko plotki – Apple może zrezygnować z prezentacji komputera dla graczy. Biorąc jednak pod uwagę rozwój tego rynku oraz samego e-sportu, gigant z CupertinoA to zawsze dodatkowy czynnik motywacyjny dla firmy Tima Cooka.Źródło: WCCFTech