Chcesz efektywnie uprawiać warzywa w domu? LG zaprojektowało specjalne urządzenie

Rewolucja w uprawianiu warzyw?





Producenci elektroniki użytkowej nie przestają zadziwiać. LG ogłosiło właśnie, że podczas nadchodzących targów CES 2020 zaprezentuje swoje pierwsze urządzenie opracowane z myślą o coraz liczniejszym gronieUrządzenie ma pionową konstrukcję i jest. Zastosowano w nim zaawansowane rozwiązania do regulacji oświetlania, temperatury i wilgotności. Korzystając z wygodnych, kompletnych pakietów z nasionami oraz, użytkownicy tego urządzenia mogą łatwo w warunkach domowych hodować jadalne rośliny, które są smaczne i bogate w składniki odżywcze.Dzięki obudowie z izolacją termiczną oraz uniwersalnym modułom umożliwiającym precyzyjne regulowanie temperatury i natężenia światła, wewnątrz urządzenia są utrzymywane optymalne warunki wzrostu roślin. Lampy LED, wymuszona cyrkulacja powietrza oraz nawadnianie podsiąkowe pomagają zapewnić szybkie kiełkowanie i wzrost roślin. Zaawansowany system do hodowania roślin może pomieścić nawet 24 kompletne pakiety z nasionami, co pozwala czteroosobowej rodzinie na delektowanie się zdrowymi potrawami z roślin wyhodowanych w domu.Producent podkreślą, że urządzenie pozwala nawet zupełnym nowicjuszom czerpać pełną radość z ogrodniczych sukcesów. Ze względu na możliwość uprawiania apetycznych, świeżych ziół oraz warzyw przez cały rok, urządzenie idealnie nadaje się dla mieszkańców miast oraz wszystkich, którzy chcą prowadzić zdrowszy, pro-ekologiczny styl życia.Kluczowym elementem zautomatyzowanego systemu do hodowania roślin jest opracowana przez LG metoda nawadniania niewymagająca cyrkulacji wody, pozwalająca na równomierne i precyzyjne dozowanie wody potrzebnej w poszczególnych pakietach z roślinami. Tak kluczowa technologia zapobiega rozwojowi glonów oraz hamuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów, dzięki czemu uzyskuje się czyste i higieniczne warunki wzrostu bezpiecznych, naturalnych ziół i warzyw liściastych. Na potrzeby urządzenia opracowano też aplikację, która pomaga kontrolować wzrost roślin i zapewnia dostęp do praktycznych wskazówek dotyczących każdego etapu hodowli, a tym samym pozwala za każdym razem uzyskać dobre zbiory. Kompletne pakiety, zawierające nasiona, torf oraz nawóz, pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie uprawy. Pierwszy pakiet będzie zawierać 20 różnych odmian roślin, w tym sałatę rzymską, inne sałaty, cykorię i bazylię.Pierwsze urządzenie LG do uprawiania roślin w domu będzie prezentowane podczas targów CES 2020 w dniach 7-10 stycznia w Las Vegas Convention Center, Central Hal, stanowisko nr 11100.