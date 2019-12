Bez zaskoczenia. "Tani" iPhone najlepiej sprzedającym się smartfonem w ciągu ostatnich miesięcy

Magia Apple nadal działa.





Pamiętacie jeszcze iPhone'a XR? Tak, to "tani" smartfon od Apple wydany we wrześniu 2018 roku. Najnowszy raport opublikowany przez Counterpoint Research wskazuje, że ten model był najlepiej sprzedającym się smartfonem w trzecim kwartale mijającego roku. Co ważne, nie jest to chwilowy trend bowiem urządzenie to znalazło się na czele rankingu w każdym kwartale tego roku.Dane z Counterpoint Research’s Market Pulse wskazują, że w 3 kwartale 2019 roku iPhone XR zdobył. Model ten jest najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie w każdym kwartale od czwartego kwartału 2018 r. Jest to jednocześnie najlepiej sprzedający się model dla Apple we wszystkich regionach.