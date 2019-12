Oppo prezentuje Enco Free. Bezprzewodowe słuchawki podobne do AirPodsów

Dostępne w niższej cenie.





Oppo już jakiś czas temu poinformowało, iż wypuści na rynek swoje autorskie słuchawki bezprzewodowe. Przecieki, które pojawiały się w sieci sugerowały faktycznie, iż chińska marka ma zamiar inspirować się konstrukcją, którą posiadają słuchawki od Apple - model AirPods. To już koniec oczekiwania., które mogą pochwalić się niezłym czasem pracy na jednym ładowaniu oraz przystępną ceną. Co jeszcze potrafi ten sprzęt?Oppo Enco Free wykorzystują konstrukcję całkowicie bezprzewodową - bez wykorzystania ani milimetra kabla. Na pierwszy rzut oka. W tym przypadku mamy do czynienia również z dwiema słuchawkami oraz małym etui, które posiada w sobie wbudowaną baterię służącą do uzupełnienia energii w samym akcesorium. Na etui znalazło się również miejsce na specjalną diodę wskazującą poziom naładowania energii oraz port USB typu C pozwalający na doładowanie słuchawek.Słuchawki Oppo Enco Free. Według producenta akcesorium jako pierwsze korzysta w pełni z ultra-dynamicznych głośników. Dzięki wykorzystaniu specjalnego obwodu magnetycznego, jakość dźwięku ma nie mieć sobie równych. W połączeniu z etui, słuchawki Enco Free są w stanie działać. I to wszystko z włączonymi mikrofonami do. To naprawdę bardzo dobry wynik.Oppo chwali się także wykorzystaniem nowego podejścia do połączenia słuchawek ze smartfonem. Zamiast pojedynczego sygnału, zarówno lewa, jak i prawa słuchawka ma korzystać jednocześnie z interfejsu Bluetooth, co pozwalapodczas oglądania multimediów lub grania w gry na smartfonie.Słuchawki Oppo Enco Free mają być dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: białym, czarnym oraz różowym. Akcesorium zostało wycenione na 699 juanów, co w przeliczeniu na złotówki daje niecałe 385 złotych. Można podejrzewać, iż cena akcesorium będzie oscylowała w PolsceOficjalna data wprowadzenia słuchawek Enco Free do sprzedaży toŹródło: Oppo