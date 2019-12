OPPO Reno3 5G oficjalnie. Przystępna cena i dostęp do 5G w pakiecie

Mamy specyfikację i ceny.





A first look at the full rear side of OPPO Reno3 Pro 5G. Thoughts? pic.twitter.com/V8yknOzFof — Brian Shen (@BrianShenYiRen) December 9, 2019

Oppo oficjalnie zaprezentowało. Urządzenia domyślnie obsługują połączenia z sieciami bezprzewodowymi 5G i są dostępne w dwóch wariantach. Co więc potrafi model z dopiskiem Pro w nazwie oraz czym różni się od niego drugi z zaprezentowanych smartfonów?został wyposażony w 6,5 calowy ekran OLED, który działa w rozdzielczości full HD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Na pokładzie znalazło się także miejsce na baterię o pojemności 4025 mAh ze wsparciem dla technologii VOOC 3.0 pozwalającej na ładowanie z mocą do 30W. Producent deklaruje, iż Reno3 Pro 5G jest w stanie naładować się do pełna w mniej niż godzinę. Za sprawne działanie urządzenia ma odpowiadaćNa tylnej obudowie Oppo Reno Pro 5G znajdziemy poczwórny aparat fotograficzny. Producent postawił na 48 megapikselowy sensor główny (Sony IMX586 z OIS). Do tego można dołożyć ultra szerokokątną kamerę o rozdzielczości 8 Mpix, teleobiektyw 13 Mpix oraz monochromatyczny sensor o rozdzielczości 2 Mpix.Smartfon chińskiego producenta wykorzystuje do działania także Bluetooth 5.0, Androida 10 z nakładką Color OS oraz czytnik linii papilarnych wbudowany bezpośrednio pod ekran. Za najtańszy wariant smartfona (8 GB RAM / 128 GB na dane) trzeba będzie zapłacić około 3999 juanów. Najdroższa konfiguracja (12 GB RAM / 256 GB na dane) wyniesie 4499 juanów. W przeliczeniu na złotówki daje to odpowiednioDrugi, tańszy wariant smartfona różni się nieznacznie od modelu z “Pro” w nazwie. Oppo Reno3 5G korzysta z. Na pokładzie znajdziemy tę samą baterię oraz poczwórną konfigurację aparatu (główny sensor 64 Mpix). Za podstawową wersję (8 GB RAM / 128 GB na dane) trzeba będzie zapłacić 3399 juanów, podczas gdy najdroższa (12 GB RAM / 256 GB na dane) będzie kosztowała 3699 juanów. W przeliczeniu na złotówki daje to odpowiednioŹródło: Android Authority