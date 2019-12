Samsung planuje już niedługo wydać "odchudzonego" Galaxy S10 i Note 10

Zainteresowani?





W marcu bieżącego roku mieliśmy do czynienia z premierą Samsunga Galaxy S10 . Koreański producent być może już niedługo zapowie czwarty już wariant najnowszego flagowca. W sieci pojawiły się bowiem doniesienia o wersji Lite wspomnianego urządzenia. „Odchudzenia” doczekać ma się też Note 10.Jeśli wierzyć internetowym źródłom – Galaxy S10 Lite oraz Note 10 Lite miałyby zostać zaprezentowane na targach. Te odbędą się już na początku przyszłego roku. Do tych informacji należy oczywiście podchodzić z odpowiednim dystansem i cierpliwie oczekiwać na potwierdzenie wieści przez Samsunga.Co więcej, w sieci pojawiła się specyfikacja S10 Lite. Smartfon ma zostać wyposażony w. Na ekranie znajdzie się także 32-megapikselowy aparat do zdjęć selfie. Całość może być napędzana przez procesor(z możliwością rozbudowania o kartę microSD do 1TB). Cena? Podobno 680 euro.Note 10 Lite ma posiadać identyczny wyświetlacz – różnice kryć się będą bowiem we wnętrzu. Smartfon oparty zostanie o(również z opcją rozbudowania). Co ciekawe… Samsung nie zamierza usuwać portu słuchawkowego 3,5 mm. Telefon według doniesień będzie kosztował 609 euro.Przypominamy też, że. Wszystko to na wydarzeniu Mobile World Congress. Szykuje się więc mocny początek roku.Źródło: Engadget