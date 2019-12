Użytkownicy smartfonów iPhone X mają narastający problem z bateriami

Zbliża się ich kres.





Rok 2018 przebiegał pod znakiem afery związanej z działaniami firmy Apple, które wpływały na ograniczanie wydajności starszych modeli smartfonów. Gigant z Cupertino przyznał się do stosowania tego zabiegu informując, że robi to dla dobra użytkowników. Throttling aktywuje się samoczynnie, gdy iPhone wykryje, że bateria w smartfonie jest już w pewnym stopniu zużyta. Funkcja ta jest zautomatyzowana i nie można jej wyłączyć. Na problemy uskarżają się posiadacze coraz to nowszych iPhone'ów.Obecnie największy kłopot mają posiadacze smartfonów iPhone X. Wiele zakupionych jakiś czas temu telefonów. Wystarczy zaledwie 500 cykli ładowania, aby ogniwo zasilające cenny sprzęt działało odczuwalnie gorzej. Zgodnie z polityką Apple, jego gorsze działanie ma wpływ także na spadek mocy obliczeniowej urządzenia. Jednym słowem: wszystkie operacje iPhone wykonuje wolniej."Typowa bateria zaprojektowana jest tak, aby zachowała do 80% swojej pierwotnej pojemności po 500 pełnych cyklach ładowania podczas pracy w normalnych warunkach. Nasza roczna gwarancja obejmuje serwis wadliwego akumulatora. Jeśli ten nie jest już objęty gwarancją,", czytamy w komunikacie Apple. Cena nowej baterii w autoryzowanym serwisie to co najmniej 269 złotych w przypadku nowszych modeli urządzeń.Na Reddicie i w innych zakątkach sieci pojawia się coraz więcej postów sugerujących, że rosnąca liczba urządzeń osiąga tę granicę, colub... pogodzenie się z gorszą pracą urządzenia. Jak duży wpływ na zużycie baterii w smartfonie Apple na jego działanie? Pisaliśmy już o tym - sprawdźcie sami o ile wolniejszy jest iPhone ze stara baterią . Będziecie zdumieni.Apple we wrześniu tego roku informowało o tym, że spowolni także zeszłoroczne smartfony iPhone XR i XS , także ich posiadacze również powinni nastawić się na rychłe problemy. Użytkownicy telefonów Apple mogą sprawdzić "procentowy" stan jakości działania akumulatora w menu Ustawień, w sekcji dotyczącej baterii.Smartfony Apple są zaprojektowane w taki sposób, że gdyby kontrowersyjny system nie działał, urządzenia coraz częściej samoistnie wyłączałyby się i restartowały, co było z resztą problemem w przypadku wielu z nich przed wprowadzeniem zmian. Zużyte baterie Apple z czasem radzą sobie z jakiegoś powodu coraz gorzej z zapotrzebowaniem procesora na zasilanie w trakcie chwilowych przypadków, gdy te wykonują najbardziej złożone obliczenia.Urządzenia są już na granicy 80% czy na razie powoli się do niej zbliżają?