Najlepsze procesory do gier i multimediów w 2019 roku

Który procesor wybrać?





Najlepszy z niedrogich procesorów - Athlon 3000G

Najbardziej opłacalny procesor do gier w najwyższych detalach - Ryzen 5 3600 / Ryzen 5 3600X

Najlepszy procesor do edycji filmów w najniższej cenie - AMD Ryzen 7 3700X

Najlepszy procesor dla wymagających graczy - Intel Core i9 9900 KF

Najlepszy uniwersalny procesor z wysokiej półki - AMD Ryzen 9 3900X

Grudzień miesiącem podsumowań jest i basta. Nie mamy zamiaru ograniczać się w tej kwestii tylko do poruszania kwestii software'u. W roku 2019 bardzo często pisaliśmy o procesorach w kontekście rywalizacji firm AMD i Intel, co budziło z resztą Wasze ogromne emocje. Z tego też powodu w naszym serwisie po prostu nie może zabraknąć krótkiego wpisu na temat najlepszych procesorów 2019 roku.Jeśli powiem, że w tegorocznej rywalizacji firma AMD nie pokonała Intela na punkty, a położyła go na deskach poprzez konkretny nokaut już w pierwszej rundzie, to chyba nie minę się z prawdą, czyż nie?i mimo całej mojej sympatii do układów Intela (użytkownik Intel Core i5-9600K here), z trudem znalazłem jeden procesor, który był godzien, by pojawić się w tym zestawieniu.Nagrody dla najlepszych procesorów 2019 roku postanowiłem podzielić na katerogię. A co, dla każdego coś miłego!Ten procesor nie pozwoli Wam raczej grać w gry, chyba że starsze. Wydawałoby się, ze dwa rdzenie w 2019 roku to pomyłka. Nic bardziej mylnego. Składając komputer do biura, dla dziecka, dla dziadków lub po prostu kompletując multimedialny komputer dla rodziców trudno jest nie wziąć pod uwagę Athlona 3000G . Nie każdy potrzebuje niewiele wyższej wydajności układu pokroju popularnego AMD Ryzena 3 2200G w ok. 150 złotych wyższej cenie, serio.+ zdumiewająco niska cena+ świetny do komputerów multimedialnych+ potencjał OCTak naprawdę to testowany przez nas jakiś czas temu AMD Ryzen 5 3600 powinien być gwiazdą tego zestawienia. Wszystko dlatego, że jest to najchętniej wybierany procesor od AMD. Dlaczego? To dość oczywiste. 6-rdzeniowa, 12-wątkowa konstrukcja jest popularnym wyborem zarówno wśród graczy, jak i osób poszukujących procesora do niedrogiej stacji roboczej umożliwiającej sprawną obróbkę zdjęć lub filmów. W o 110 złotych droższej wersji (AMD Ryzen 5 3600X) układ oferuje możliwość łatwego podkręcania za sprawą odblokowanego mnożnika. W ustawieniach domyślnych procesor AMD okazuje się nieznacznie lepszy od Intel Core i5-9600K w zasadzie we wszystkich zastosowaniach. Pamiętać należy przy tym, że procesor marki Intel podkręca się o wiele lepiej, lecz wtedy należy doliczyć do jego ceny ceną porządnego chłodzenia.+ doskonała wydajność w doskonałej cenie+ szerokie spektrum zastosowań+ cooler w zestawie+ niewysoki pobór mocy+ odblokowany mnożnik (w modelu 3600X)AMD Ryzen 7 3700X jest prawdopodobnie jednym z najlepszych procesorów w kategorii relacji ceny do oferowanych możliwości. 8-rdzeniowy, 16-wątkowy układ spisuje się znakomicie w grach, jak i zastosowaniach profesjonalnych. Wspiera on technologię PCIe 4.0, a w zestawie z nim sprzedawany jest także cooler. Odblokowany mnożnik pozwala na łatwe podkręcanie, umożliwiające darmowe zwiększanie wydajności układu. Rozwiązanie bardziej energooszczędne od Intela Core i7-9700K oferuje dwa razy więcej wątków i ustępuje konkurencyjnej propozycji w zasadzie jedynie w rozdzielczości 1080p. Dodatkowa zaleta to wsparcie dla płyt X470, choć wtedy o PCIe 4.0 oczywiście możecie zapomnieć.+ świetna relacja ceny do wydajności+ odblokowany mnożnik, potencjał OC+ wsparcie dla PCIe 4.0+ wsparcie dla płyt X470+ cooler w zestawieNa papierze AMD Ryzen 9 3900X powinien być procesorem lepszym. Mimo to 12-rdzeniowy, 24-wątkowy procesor firmy AMD na ogół przegrywa pod względem wydajności z procesorem Intela jeśli chodzi o gry. Jasne, w aplikacjach korzystających z wielowątkowości okazuje się lepszym wyborem, ale w grach propozycja Intela nie ma sobie równych. Różnice bywają znaczące i sięgają ok. 10%. Jeśli korzystacie z komputera przede wszystkim z myślą o grach i tylko sporadycznie sięgacie po narzędzia, na przykład do obróbki filmów, to Intel Core i9-9900KF będzie lepszym wyborem.+ najlepszy procesor do gier we w miarę racjonalnej cenieSzukając najwyższej wydajności i najbardziej wszechstronnego procesora z górnej półki w jak najniższej cenie, trudno jest nie sięgnąć po AMD Ryzena 9 3900X. Kosztujący obecnie ok. 2299 złotych układ ma niższe zapotrzebowanie na energię, sprawdza się znacznie lepiej w zastosowaniach profesjonalnych. Dodatkową jego zaletą jest fakt, że współpracuje z wybranymi płytami z chipsetem X470, co w wielu przypadkach pozwoli zaoszczędzić spore pieniądze na modernizacji płyty głównej.+ niesamowicie dobra relacja możliwości do ceny+ 12 rdzeni, 24 wątki+ wsparcie dla PCIe 4.0+ najlepszy procesor konsumenckiZgadzacie się z moimi wyborami, czy macie odmiennych faworytów?