Western Digital rozpoczął dystrybucję dysków HDD o pojemnościach 20 TB i 18 TB

Sample imponujących dysków są już wysyłane.





W czerwcu tego roku firma Western Digital zadziwiła świat swoją zapowiedzią nowych dysków twardych. Zaprezentowane we wrześniu 3,5-calowe dyski talerzowe WD Ultrastar DC HC650 o pojemności 20 TB i WD Ultrastar DC HC550 18 TB wywołały ogromne zamieszanie w związku z oferowaną przez siebie rekordową ilością przestrzeni na dane. Firma miała rozpocząć ich dystrybucję dopiero w 2020 roku, ale wygląda na to, żeWiększy z dysków marki Western Digital wykonano został przy wykorzystaniu technologii(Shingled Magnetic Recording), a drugi -(Conventional Magnetic Tecording). Technika SMR umożliwia nakładanie się ścieżki magnetycznej na ścieżkę uprzednio zapisano, co pozwala uzyskać znacznie większą gęstość zapisu. Wadą tego rozwiązania są nieco wolniejsze prędkości zapisu danych. Mimo to, przyszłość dysków twardych - o ile w ogóle można mówić o ich świetlanej przyszłości - leży właśnie w standardzie SMR.Dyski Ultrastar DC HC650 20 TB i Ultrastar DC HC550 18 TB w większych partiach będą wysyłane do nabywców w pierwszej połowie 2020 roku.Dyski twarde HelioSeal mają pozwalać klientom wykorzystywać nawet o 22 procent mniej szaf na dyski i przełożyć się na zmniejszenie TCO (całkowitego kosztu posiadania) nawet o 11 procent. Przy okazji nowe dyski to także zmniejszone zużycie energii, kosztów chłodzenia i potrzeb infrastruktury infrastruktury centrum danych w porównaniu z dzisiejszymi dyskami CMR o pojemności 14 TB.Źródło: Guru3D