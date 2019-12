Samsung przygotowuje nowe słuchawki z serii Galaxy Buds

Rywal dla Apple AirPods Pro?





Samsung wziął się na dobre do rywalizacji z Apple w kontekście mobilnych słuchawek bezprzewodowych. Firma przy okazji premiery smartfonów z serii Galaxy S zaprezentowała słuchawki Galaxy Buds, które są przenośnymi „pchełkami” bardzo podobnymi do rozwiązania od Apple. Okazuje się, iż Koreańczycy mogą przygotowywać. Czym miałby się on różnić od obecnie dostępnej na rynku wersji?Oficjalna premiera słuchawek Samsung Galaxy Buds Plus ma odbyć się. Koreańczycy desperacko próbują zdetronizować Apple i stać się prawdziwym królem rynku bezprzewodowych słuchawek. Słuchawki Galaxy Buds od początku były przeznaczone jako sprzęt dedykowany do systemu Android. Jak więc miałoby być pozycjonowane nowe akcesorium w postaci Galaxy Buds Plus?O dziwo, zmiany nie będą zaskakujące, patrząc na to co zaprezentowało Apple. Samsung Galaxy Buds Plus mają doczekać siępozwalającej na zminimalizowanie hałasu płynącego z otoczenia użytkownika. Zmiany nie będą tak drastyczne, jak w przypadku Apple Air Pods Pro. Analitycy zauważają, iż koreański producent nie będzie stawiał na nowy projekt słuchawek, tak więc możemy spodziewać się tego samego, tyle że w nieco odświeżonym wydaniu. Wersja Galaxy Buds z dopiskiem PlusDo sieci nie przedostały się żadne informacje dotyczące daty premiery nowych słuchawek Samsunga, jednak można spodziewać się, żelub podczas premieryJedynym wyznacznikiem sukcesu nowych słuchawek Samsunga będzie ich cena. Jeśli Koreańczykom uda się ustalić sensowny pułap, to można spodziewać się, że Galaxy Buds Plus będą sprzedawać się naprawdę nieźle.Źródło: DT