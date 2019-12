Składany smartfon Samsunga w nowej odsłonie. Zobacz zdjęcia

Spora zmiana.





Samsung Galaxy Fold jest smartfonem, który posiada znaczący przywilej – można go bez problemu kupić bezpośrednio od producenta. W ubiegłym miesiącu Motorola zapowiedziała swojego smartfona Razr , który także pojawi się w sprzedaży, a Huawei dopracowuje składany model Mate X, który pierwotnie został pokazany podczas targów MWC w Barcelonie na początku roku.Do chińskiej sieci społecznościowej Weibo przedostały się– sprzętFotografie zostały udostępnione w serwisie Weibo za sprawą użytkownika Ice Universe – ten leakster od dłuższego czasu dostarcza sprawdzonych informacji bezpośrednio z obozu Samsunga. Na zdjęciach faktycznie można zobaczyć sprzęt, który składa się tak, jak wskazywały na to poprzednie plotki – w pozycji pionowej niczym starsze telefony z klapką.Zarówno Ice Universe, jak i serwis Bloomberg donosili już o tym, iż Samsung planuje prezentację tego typu składanego smartfona jako alternatywę dla sprzętu pokroju Galaxy Fold., które zostały pokazane na konferencji w październiku.To, co rzuca się w oczy niemalże od razu, to. Pierwsza generacja sprzętu posiada trzy sensory, tak więc jest wątpliwe, iż sprzęt widziany na fotografiach jest ostateczną wersją urządzenia, która miałaby pojawić się w okolicach lutego 2020 roku.Z drugiej strony jednak, nie pierwszy raz słychać o tym, iż druga generacja składanego smartfona Samsunga ma być bardziej przystępna cenowo od pierwowzoru. Plotki mówią oSamsung musi się pospieszyć., który także może przyciągnąć do siebie rzeszę klientów.Co sądzicie o takim pomyśle Samsunga? Czy powrót „klapki” w nowym wydaniu jest uzasadniony?Źródło: The Verge