Spieszcie się kupować pamięci RAM, tak szybko drożeją

Podrożeją także karty graficzne.





Można śmiało powiedzieć, że rok 2019 okazał się niezwykle łaskawy dla posiadaczy komputerów stacjonarnych. Rywalizacja pomiędzy AMD i Intelem weszła na nowy poziom, co zaowocowało naprawę dobrze wycenioną serią procesorów AMD Ryzen 3000, Nvidia pozwoliła korzystać z G-Sync na tanich monitorach z FreeSync, dyski SSD nieustannie taniały, karty graficzne również, a pamięci RAM kupić można obecnie w naprawdę świetnych cenach. Okazuje się jednak, że. Wkrótce RAM zdrożeje i to znacząco.TrendForce podaje, że w 1. kwartale 2020 roku ceny kości pamięci RAM przestaną spadać. Przeciwnie, poszybują w górę. TrendForce wskazuje, że do spadających cen przyczyniał się napływ gorszych układów 1Xnm, sprzedawanych po najniższych cenach na rynkach kasowych (transakcje opłacane są na nich w momencie zawarcia), wynikający ze zwrotów produktów. Chipy te wciąż są zwracane, ale producenci pamięci i brokerzy wykazują większą chęć na zwiększanie swoich stanów magazynowych, zamiast wprowadzanie ich z powrotem do obrotu. Zapasy chipów 1Xnm wprawdzie wciąż szybko znikają, ale ich ceny mimo to ceny ich wzrosną.W 4. kwartale 2019 roku wciąż mamy do czynienia z sytuacją, w której podaż przewyższa popyt. W Q1 2020 roku popyt ma wzrosnąć, a podaż zmaleje w wyniku sytuacji, na którą uwagę zwraca TrendForce., co bezpośrednio wpłynie na ceny.Ceny pamięci mają wpływ nie tylko na pamięć RAM dla komputerów konsumenckich. Ich wzrost wpłynie także na ceny pamięci serwerowych, a nawet ceny pamięci DRAM do kart graficznych - zarówno GDDR5, jak i GDDR6.Źródło: DRAMexchange