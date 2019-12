520 tysięcy pralek Whirlpool zagrożonych pożarem

Poważny problem dla tysięcy osób.





520 000 pralek produkowanych od 2014 do 2018 roku ma poważną wadę konstrukcyjną

Od czasu do czasu producentom sprzętu elektronicznego zdarzy się wypuścić na rynek bubla. Bardzo niebezpieczną w konsekwencjach usterką okazały się być obarczone pralki marki Whirlpool.Firma Whirpool wzywa niemal 520 000 nabywców pralek Hotpoint i Indesit produkowanych od 2014 roku do natychmiastowego zaprzestania ich użytkowania. Okazuje się, że mają one poważną wadę mechanizmu blokującego drzwi. Wada ta może prowadzić do niespodziewanego otwarcia bębna w trakcie prania lub przegrzania się konstrukcji, które może prowadzić do zapłonu. Akcja serwisowa ruszy dopiero w styczniu 2020 roku.Wszyscy konsumenci będą mieli do wyboruobecnej konstrukcji wykonaną na miejscu w ich domu. Na całe szczęście dla mieszkańców Polski usterka dotyczy wyłącznie modeli pralek produkowanych na rynek brytyjski. Wiem jednak, że wśród czytelników Instalek jest spora grupa Polaków zamieszkujących Wielką Brytanię, więc uważam, że powinni być świadomi poważnej wady sprzedawanych tam urządzeń.Whirpool sugeruje zaprzestać użytkowania pralek lub korzystać maksymalnie z temperatury 20 stopni Celsjusza oczywiście po to, aby uchylić się od ewentualnej odpowiedzialności prawnej za szkody na ludzkim zdrowiu.. Czy w kilkuset tysiącach gospodarstw domowych ludzie mają nagle chodzić w brudnych ubraniach?Źródło: DailyMail