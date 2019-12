Najlepszy smartfon fotograficzny 2019 roku - ślepy test [wideo]

Wytypujecie zwycięzcę?





Najlepszy smartfon fotograficzny 2019

Grudzień to okres wielu różnego rodzaju podsumowań. Pytaniem, które cyklicznie zadaje sobie wiele osób brzmi: który smartfon robi najlepsze zdjęcia? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć znany youtuber Marques Brownlee. Dysponujący 10-milionową audiencją na samym tylko serwisie YouTube mężczyzna zorganizował wielki ślepy test fotograficzny smartfonów. O tym, które smartfony robią najlepsze zdjęcia zadecydowali internauci.W szranki w tegorocznej rywalizacji stanęły w zasadzie wszystkie smartfony powszechnie uznawane za radzące sobie co najmniej dobrze z fotografią mobilną oraz urządzenia, których premiery wzbudziły największe zainteresowanie. Na liście testowanych smartfonów znalazły się:W zeszłym roku niedrogi Pocophone F1 niemalże wygrał rywalizację. W tym chyba odbyło się bez większych zaskoczeń, choć... Samsung Galaxy S10e na jednym z etapów rywalizacji z łatwością pokonał Xiaomi Mi Note 10 z matrycą o rozdzielczości 108 Mpx. Przykład ten to kolejny dowód na to, że megapiksele to nie wszystko - przynajmniej jeśli porównywać fotografie wykonywane w rozmiarach najczęściej spotykanych w mediach społecznościowych. Innym zaskoczeniem może być fakt, żeW rywalizacji triumfował Samsung Galaxy Note 10+, który w finale pokonał Samsunga Galaxy S10e. Warto jednak prześledzić cały materiał wideo, by zobaczyć jak głosowali internauci, jakie zdjęcia robią poszczególne smartfony i które urządzenia zwyciężały w pojedynkach w drodze do wielkiego finału.Zgadzacie się z wyborami internautów? A może wytypowalibyście innych finalistów?Źródło: YouTube