Witamy w Kolonii! Gothic zadebiutuje na Nintendo Switch

Czas raz jeszcze odwiedzić Górniczą Dolinę.



Pierwsza część serii Gothic już wkrótce trafi na konsolę Nintendo Switch – właśnie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi portu kultowej gry. Warto zaznaczyć, że przez ponad dwadzieścia lat cykl był dostępny wyłącznie na komputery osobiste, więc mówimy o naprawdę ważnym wydarzeniu dla wszystkich jego fanów. Przy okazji poznaliśmy dokładną datę premiery oraz ujrzeliśmy bardzo długą listę zawierającą zmiany, które zostaną zaimplementowane do przenośnego wydania produkcji.





Nadchodzi port Gothica na konsolę Nintendo Switch



Kilka razy już sugerowano, iż pierwszy Gothic pojawi się na konsoli Nintendo Switch, lecz dopiero teraz doczekaliśmy się oficjalnego ogłoszenia. Port kultowej w naszym kraju gry pojawi się na rynku 28 września 2023 roku, więc stosunkowo niedługo. Produkcja będzie dostępna zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej, lecz wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego sklepu THQ Nordic – trzeba więc przygotować się na dosyć kosztowną wysyłkę. Sam tytuł wyceniony został natomiast na 29,99 euro, polska cena nie jest jeszcze znana, musimy poczekać na debiut karty produktu.



Opublikowano również zwiastun w angielskiej wersji językowej, gdzie możemy zobaczyć szereg scen nagranych bezpośrednio na silniku gry. Warto bowiem pamiętać, iż mówimy tu o zwykłym porcie, nie remasterze bądź remake’u. To dosyć oczywiste, ale mimo to deweloperzy nie poszli na łatwiznę. O czym dokładnie mowa?







Przygotowano specjalną listę zawierającą poprawki wprowadzone do Gothic Classic (tak nazywa się wydanie na Nintendo Switch). Jest ona horrendalnie długa i zawiera kilkaset pozycji – osobiście zupełnie się tego nie spodziewałem. Naprawiono nie tylko irytujące od kilkudziesięciu lat błędy, ale również pomniejsze niedogodności dotyczące przedmiotów, animacji, fabuły itd. Mówimy po prostu o załatanym klasycznym doświadczeniu, czyli dokładnie tym, czego oczekuje społeczność. Nie wiadomo jednak jak sprawa z polskim dubbingiem, lecz jestem wręcz pewien, że wydawca zadba o ten aspekt. Trzeba jednak poczekać na ogłoszenie.



Jeśli więc posiadacie konsolę Nintendo Switch i jesteście fanami Gothica, to zapewne nie przejdziecie obok tego projektu obojętnie – zwłaszcza że nigdy wcześniej żadna część serii nie zadebiutowała na konsoli. Teraz natomiast każdy otrzyma opcję przemierzania Górniczej Doliny w pociągu czy na plaży. Czyż to nie brzmi cudownie?



Przy okazji warto przypomnieć, że wielkimi krokami zbliża się premiera remake’u pierwszego Gothica, za który odpowiada studio Alkimia Interactive. Wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów na temat tego przedsięwzięcia – za kilka dni odbędzie się bowiem event THQ Nordic.



Źródło: THQ Nordic / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Gothic Classic Switch Port | Announcement Trailer na YouTube (@thqnordic)