Xbox ujawnia swoje plany. Przywiezie na gamescom kilkadziesiąt gier

Wśród nich m.in. dodatek do Cyberpunka 2077.



Ogłoszono właśnie, że Xbox pojawi się na sierpniowych targach gamescom, co poskutkuje rzecz jasna prezentacją wielu gier oraz aktywnościami skierowanymi do fanów marki. Spodziewać należy się licznych zapowiedzi, zwiastunów, wywiadów oraz ogłoszeń – oczywiście jeśli ktoś nie będzie mógł pojechać do Niemczech, to wszystko zostanie udostępnione w formie transmisji na żywo. Warto jednak nieco wcześniej wiedzieć już, co szykują „zieloni”.





Xbox zawita na tegoroczny gamescom



Dożyliśmy czasów, gdy obecność popularnego producenta/wydawcy na tego typu wydarzeniu jest ogromnym zaskoczeniem. Nie trzeba chyba nikomu przypominać, co stosunkowo niedawno zadziało się z kultowym E3 – rezygnacja z eventu wywołała wybuch dyskusji odnośnie do przyszłości przedsięwzięć łączących wszystkich graczy. Wiele jednak wskazuje na to, iż gamescom nie zawiedzie i zaoferuje fanom cyfrowej rozrywki kolejne intrygujące show. Co dokładnie czeka na uczestników?



Tym podzielili się właśnie przedstawiciele marki Xbox, którzy podczas targów przygotują największą w historii strefę wyposażoną w 150 stanowisk do grania, na których przetestować będzie można ponad 30 tytułów. Poza tym można liczyć na sesje zdjęciowe, przeróżne aktywności dodatkowe oraz teatr mieszczący około 300 osób. To właśnie na tamtejszej scenie doczekamy się debiutu ekskluzywnych prezentacji nadchodzących produkcji. Najwięcej uwagi dostanie rzecz jasna Starfield od Bethesda Game Studios.







Oprócz tego należy się jednak spodziewać przedstawienia Forzy Motorsport, Ara: History Untold, Towerborne, The Elder Scrolls Online i Microsoft Flight Simulator – to jednak nie wszystko. Dostępne będą także produkcje od zewnętrznych partnerów i tytuły ogłoszone w ramach programu [email protected]. Doczekamy się więc światowych debiutów następujących pozycji: S.T.A.L.K.E.R 2, PayDay 3, Jusant, ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon, Party Animals, Cyberpunk 2077: Widmo wolności, Under the Waves oraz Persona 5 Tactica.



We wiele gier użytkownicy zagrają na wyżej wspomnianych stoiskach – będzie więc okazja do przetestowania głośnych hitów. Przy okazji ogłoszono również konkursy, gdzie pojawi się opcja wygrania tysięcy nagród, w tym członkostwa PC Game Pass, laptopów do gier, zestawów słuchawkowych czy członkostwa w GeForce NOW Ultimate. Wszystkie stoiska i atrakcje będą ponadto dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, by każdy miał możliwość komfortowej zabawy.



Doczekamy się również kilkugodzinnej pogawędki w specjalnej przestrzeni, gdzie osoby odpowiedzialne za wybrane gry odpowiedzą na najważniejsze pytania społeczności i poświęcą czas na przybliżenie pewnych szczegółów. Zorganizowany zostanie przy okazji mały event Xbox FanFest, gdzie najwięksi zwolennicy „zielonych” spędzą wspólnie czas w dosyć ograniczonym gronie.



Nie da się ukryć, że to wszystko prezentuje się naprawdę ciekawie. Wiele osób bez wątpienia czeka na zaprezentowanie nowych zwiastunów i trzyma kciuki, by Xbox tym razem nie zawiódł. Czas pokaże – przy okazji przypominamy, iż tegoroczny gamescom odbędzie się w dniach 23-27 sierpnia.



Źródło: Xbox / Zdjęcie otwierające: Xbox