Amazon rozda w sierpniu 9 gier. Wśród nich świetne tytuły

Nadchodząca oferta robi wrażenie.



Amazon ogłosił właśnie listę gier, które na przestrzeni sierpnia zostaną udostępnione subskrybentom. Nadchodząca oferta Prime Gaming obejmuje tym razem dziewięć tytułów, z czego niektóre bezdyskusyjnie można nazwać międzynarodowymi hitami. Oczywiście nie zabrakło kilku mniej znanych produkcji, lecz to akurat standard w tego typu zestawieniach. Przy okazji należy mieć na uwadze to, iż nie wszystkie pozycje trafią do użytkowników jednego dnia – teraz wszystko jest rozłożone w czasie.





Poznaliśmy sierpniową ofertę Amazon Prime Gaming



Amerykański koncern od pewnego czasu nieco rozpieszcza osoby decydujące się na przelanie mu 49 zł – tyle bowiem kosztuje w naszym kraju abonament Prime. Użytkownicy każdego miesiąca mogą liczyć na możliwość odebrania szeregu gier bez dodatkowych kosztów oraz inne ciekawe benefity. Rzecz jasna proponowane bonusy nie zawsze należą do najlepszych, lecz zazwyczaj trafi się chociaż jeden dosyć wartościowy produkt. Tak prawdopodobnie jest i tym razem – czego dokładnie należy się spodziewać?



Chyba najbardziej promowaną produkcją jest PayDay 2, czyli niezwykle popularna produkcja kooperacyjna. To dosyć interesująca pozycja szczególnie dla osób niemających wcześniej styczności z marką – jeśli więc chcecie spróbować swoich sił we włamaniach do banku, to teraz macie niepowtarzalną okazję, zwłaszcza że już niedługo będziemy świadkami debiutu „trójki”. Przy okazji wydanie oferowane w ramach Prime Gaming obejmuje również dodatek The Gage Mod Courier. Tytuł zostanie udostępniony 3 sierpnia w postaci kodu na platformę Epic Games Store, co zapewne nie ucieszy wszystkich osób.



Źródło: Amazon



Oprócz tego subskrybenci mogą liczyć na takie hity jak Quake 4, Blade Assault czy Farming Simulator 19 – te trzy gry trafią do oferty już 10 sierpnia. Ponadto warto czekać na Star Wars: The Force Unleashed 2, które pojawi się 17 sierpnia. Sami więc przyznacie, iż mówimy o naprawdę solidnej porcji gier, do uzyskania której należy posiadać wyłącznie tani abonament.



Pełną listę proponowanych przez Amazon produkcji znajdziecie poniżej:





PayDay 2 + The Gage Mod Courier DLC (Epic Games Store) – 3 sierpnia

Farming Simulator 19 (Epic Games Store) – 10 sierpnia

Blade Assault (Amazon Games App) – 10 sierpnia

Quake 4 (GOG) – 10 sierpnia

Star Wars: The Force Unleashed 2 (Amazon Games App) – 17 sierpnia

Foretales (Amazon Games App) – 17 sierpnia

Driftland: The Magic Revival (Amazon Games App) – 17 sierpnia

In Sound Mind (Amazon Games App) – 24 sierpnia

Summertime Madness (Legacy Games Code) – 31 sierpnia



Ucieszą się również gracze Diablo IV, ponieważ będą oni mogli skorzystać z bonusu pozwalającego na pominięcie czterech poziomów obecnego karnetu bojowego. W lipcu oferowana była skórka dla konia i kilka innych elementów kosmetycznych – można je jeszcze przez kilka dni odebrać, warto jednak się pospieszyć.



Sierpniowa oferta nie należy do najlepszych w historii firmy Amazon, ale bez wątpienia jest lepsza niż to, co oferowano przez kilka ostatnich miesięcy. Koniecznie więc odbierzcie swoje benefity jeśli jesteście subskrybentami Prime.



Źródło: Amazon / Zdjęcie otwierające: Amazon