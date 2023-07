Kultowe płatne gry teraz za darmo. Starcraft, GTA i wiele innych

Lista nie tylko na ten weekend.

Stare gry za darmo

Gdy od czasu do czasu napotykam w sieci na materiały dotyczące starych gier komputerowych, łapie mnie nostalgia. Czas płynie nieubłaganie i trudno mi uwierzyć, że w na przykład Chapmionship Manager 01/02 zagrywałem się aż 20 lat temu. Wiążę z tym tytułem bardzo miłe, szkolne wspomnienia, podobnie z resztą jak z pierwszym GTA lub wieczorami spędzonymi grami z serii Command & Conquer. Zbliża się weekend i mamy sezon wakacyjny, w związku z czym wydaje mi się, że nakłonię co poniektórych z Was do wspominek. Znalazłem w Internecie listę niegdyś płatnych i uznawanych za kultowe gier, w które dziś można pograć za darmo.Na pierwszy rzut... Championship Manager 01/02 . Wiem, składy są nieaktualne, ale może to właśnie dobrze? Przypomnijcie sobie piłkarzy z lat Waszej młodości i poprowadźcie wybrany klub do triumfów na arenie krajowej lub międzynarodowej. W ostateczności składy można sobie zaktualizować - społeczność zrzeszona wkoło menedżerów piłkarskich jest wyjątkowo aktywna.Kolejna z moich propozycji na ten weekend to Grand Theft Auto Grand Theft Auto 2 . Niektórzy odświeżą sobie wciągające pierwsze dwie odsłony serii, a wielu czytelników naszego serwisu zaliczy pierwszy kontakt z dwuwymiarowymi odsłonami świetnej serii.Okej, to teraz klasyczek. W Command & Conquer: Red Alert powinni zagrać nie tylko miłośnicy strategii czasu rzeczywistego, ale wszyscy wielbiciele gier. Dlatego? Bo niewiele jest gier i serii owianych taką sławą i chwałą jak właśnie C&C. Wciągająca kampania, świetny gameplay i możliwość zabawy online przykują do monitora na długie godziny.Lubisz przygodówki? A może nigdy w żadną nie grałeś? Odpal sobie Sam & Max: Season 1 – Abe Lincoln Must Die! Teenagent lub polskiego Sołtysa , aby zobaczyć, w co zagrywano się lata temu. Osobiście ceniłem sobie przygodówki z tamtych lat za sprawą na ogół angażującej fabuły, często specyficznego poczucia humoru oraz relaksującego modelu rozgrywki. Tak, rozwiązywanie zagadek czasem frustrowało, ale ich rozwiązywanie dawało ogromną satysfakcję.Darmowych tytułów, które chciałbym Wam polecić na ten weekend jest jeszcze więcej. StarCraft był przebojem wśród moich znajomych, gdy byłem w gimnazjum, OpenTTD to raj dla miłośników gier ekonomicznych, Samorost 1 to doskonała platformówka (tu w wersji zremasterowanej), Prince of Persia z 1989 roku w proponowanym przeze mnie wydaniu to samodzielny open-source'owy remake znanej gry, a Postal ... budzi kontrowersje do dziś.Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie sobie pośród wyżej wymienionych co najmniej jedną produkcję, dzięki której w nadchodzący weekend odżyją pozytywne wspomnienia z minionych lat.Bawcie się dobrze!Źródło: mat. własny via Pepper