CD Projekt RED zwolni 9 procent pracowników. To... sukces?

Kolejne zwolnienia w CD Projekt RED.

CD Projekt RED straci 9 procent pracowników

Zmiany organizacyjne w CD PROJEKT RED.



Czytaj więcej: https://t.co/4VcAr5325F pic.twitter.com/6YrJCTnnJ7 — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) July 26, 2023

"Starannie przeanalizowaliśmy wszystkie zespoły w firmie z perspektywy roli, jaką odgrywają w realizowaniu naszej strategii. Nie ma łatwego sposobu, aby to powiedzieć, ale obecnie mamy zbyt dużo pracowników. Pracują z nami utalentowane osoby, dla których - w oparciu o aktualne i spodziewane potrzeby związane z projektami - nie będziemy mieli w przyszłym roku nowych zadań"

"Zmiana podejścia i dążenie do budowania efektywniejszych zespołów projektowych jest kontynuacją trwających procesów transformacyjnych, które Spółka uznaje za kluczowe dla tworzenia wysokiej jakości gier, wydawanych na czas i tworzonych bez obciążających i nadmiernych nadgodzin"

Zarząd firmy CD Projekt poinformował o znaczącej redukcji zatrudnienia w studio CD Projekt RED, odpowiedzialnym za stworzenie gier takich jakoraz. Przedstawiciele CD Projektu twierdzą, że decyzja jest podyktowana optymalizacjami i usprawnieniem metod produkcji. To kolejne zwolnienia po tych, które miały miejsce w maju tego roku.Fala zwolnień w CD Projekt RED ma potrwać do pierwszego kwartału przyszłego roku i dotyczyć aż 9 procent spośród pracowników zespołów produkcyjnych, wydawniczych oraz back-office. W praktyce oznacza to, że z pracą w CD Projekt RED pożegna się około 100 osób.Firma CD Projekt twierdzi, że zmiany są kluczowe dla możliwości tworzenia wysokiej jakości gier, wydawanych na czas. Ergo: zwolnienia zostaną... przekute w sukces wydawniczy (?).- przekazał Adam Kiciński, prezes CD Projektu.Osoby, które zostaną zwolnione, mają o tym zostać poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Według zapewnień prezesa dostaną również stosowne, należne odprawy.- głosi raport.Szacowana wartość rezerwy na koszty związane z rozwiązaniem umów ma wynosić ok. 4,5 mln złotych.Źródło: CD Projekt