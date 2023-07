Ta gra została ręcznie namalowana i wygląda cudownie. Musicie ją zobaczyć

Stworzył ją jeden człowiek.



The Master’s Pupil to logiczna gra przygodowa, która niemalże w całości została wykonana przy użyciu prawdziwego pędzla. Zajęło to autorowi niemalże siedem lat i śmiało można stwierdzić, że to pierwszy tak ambitny projekt. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami i zapewne sporo osób jeszcze o nim nie słyszało – moim zdaniem warto, bo nie tylko warstwa wizualna wyróżnia go na tle ogólnie pojętej konkurencji.





The Master’s Pupil to gra dosłownie namalowana przez jednego człowieka



Na łamach naszego portalu niejednokrotnie informowaliśmy Was o kreatywnych gamingowych przedsięwzięciach. Często były to nietuzinkowe modyfikacje do Minecrafta czy niekiedy absurdalne sposoby uruchomienia kultowego DOOM-a. Teraz jednak chcielibyśmy przedstawić samodzielny produkt tworzony od wielu lat, który może przypaść do gustu nie tylko fanom gier, ale i szeroko rozumianej sztuki. O co dokładnie chodzi?



Pat Naoum to deweloper od siedmiu lat pracujący nad The Master’s Pupil, tytułem mającym swoją premierę za kilka dni. Osobiście dowiedziałem się o nim podczas przeglądania TikToka – mężczyzna także tam informował o dziele swojego życia i muszę przyznać, że kupił mnie już na starcie faktem, iż wszystkie tła występujące w grze zostały przez niego ręcznie namalowane. Zmotywowały go do tego nieudane próby znalezienia satysfakcjonującej pracy – na samym początku po godzinach zajmował się nauką programowania czy pracy nad dźwiękiem/obrazem.







Standardowe obowiązki porzucił w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie grantu z fundacji Screen Australia – wtedy poświęcił się projektowi w stu procentach. Czym więc tam naprawdę jest The Master’s Pupil? Mówimy o 12-poziomowej platformówce z logicznymi zagadkami, której akcja odbywa się w oku znanego malarza Claude’a Moneta – mówimy o biograficznej przygodzie, gdzie przemierzymy skomplikowane krajobrazy oparte na jego prawdziwych obrazach. Wszystko to zostanie dodatkowo wzbogacone muzyką niezależnego kompozytora Stevena W. Schoutena.



Jak możemy wyczytać na oficjalnej karcie produktu:



Poznaj oko mistrza sztuki Claude'a Moneta i przeżyj wyjątkową biograficzną przygodę! Sprawdź swoje umiejętności i wytrwałość, pokonując postępującą chorobę, która zagrażała wzrokowi Moneta i rozwiązuj zagadki, aby pomóc malarzowi ukończyć niektóre z jego największych arcydzieł […] W trakcie gry napotkasz i będziesz pokonywać rosnące wyzwania związane z przeżyciami Monetami, takimi jak śmierć żony Camille czy też walka z zaćmą, która zagrażała jego zdolnościom artystycznym. Starannie dobieraj kolory, dopasowuj przestrzeń, bierz pod uwagę prawa fizyki, gdy przemierzasz świat jego oka - ponieważ jedna zła kombinacja kolorów lub ruch może zakończyć Twoją podróż.





Gra ma być nie tylko bardzo wymagająca jeśli chodzi o zagadki logiczne, ale także spokojna i relaksująca. Nie ma więc miejsca na zagadki wymagające refleksu oraz szybkiego działania, to dobrze. Jeśli przemawia do Was styl graficzny, ale nie przekonuje reszta elementów, to deweloper opublikował demo, które możecie przetestować na Steamie – mi się bardzo spodobało.



Sama premiera została wyznaczona na 28 lipca – grę uruchomimy na Steamie oraz konsoli Nintendo Switch w polskiej wersji językowej, gdzie przyjdzie nam zapłacić 67,99 złotych. Trzeba przyznać, że sama produkcja robi ogromne wrażenie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę sam proces twórczy – wow!



