Minecrafta uruchomicie nawet na Windowsie 98 – zadbali o to fani

Intrygujący projekt.



Niewielka grupa zapaleńców postanowiła stworzyć klienta gry Minecraft, który jest kompatybilny z wieloma urządzeniami niewspieranymi oficjalnie przez deweloperów. Dzięki temu użytkownicy są w stanie uruchomić popularną produkcję nie tylko na systemie Windows 95 czy Windows 98, ale również na starszych smartfonach z Androidem – wkrótce do tego grona dołączy również PSP oraz GameCube.





Powstała wersja Minecrafta, którą można uruchomić na systemie Windows 98



Społeczność fanów zgromadzonych wokół gry Minecraft jest niezwykle kreatywna. Niejednokrotnie informowaliśmy Was o stworzonych przez nią ambitnych modyfikacjach nie tylko rozszerzających świat wykreowany przez studio Mojang, ale i zupełnie go przebudowujących. Wiele osób traktuje również produkcję jako istną maszynę testową, co również prowadzi do powstania projektów na pierwszy rzut oka niemających prawa działać. Historia jednak mnóstwo razy udowodniła, że książki po okładce nie należy oceniać.



Dowodem na to twierdzenie niech będzie przedsięwzięcie o nazwie ClassiCube będące bardzo zmodyfikowaną edycją gry Minecraft Classic – mowa więc o wczesnej wersji tytułu posiadającej nie tylko ograniczony teren do eksploracji, lecz także małą dostępność mechanik. Dla szeregu konsumentów to nadal najbardziej oddająca ducha „starych czasów” odsłona produkcji, więc tym bardziej powinni oni zainteresować się nietypowym dziełem grupki fanów.



Temat bliżej przedstawił twórca kanału Michael MJD, który postanowił przetestować ClassiCube na swoim komputerze wyposażonym w system Windows 98. Udało mu się na nim pobrać klienta oraz go uruchomić, lecz szybko okazało się, że proces aktualizacji nie może zostać sfinalizowany. Uczynił więc to wszystko na nowszym sprzęcie i po prostu skopiował pliki na urządzenie sprzed kilku dekad – wtedy wszystko zadziałało.







Całość cechuje się naprawdę wysoką wydajnością – gra działa naprawdę płynnie i wszystko co oferuje Minecraft Classic można wykonać bez problemu. Warto jednak zaznaczyć, iż projekt społeczności to nie tylko chamski klon, mamy do czynienia ze sporym dodatkiem własnej inwencji twórczej. Zadbano bowiem o m.in. opcję personalizacji wyglądu launchera czy tryb multiplayer, co umożliwia zabawę po sieci na zabytkowych już wręcz urządzeniach.



To świetna wiadomość dla wszystkich fanów retro sprzętów – zwłaszcza że ClassiCube działa nie tylko na systemie Windows 98, ale również Windows 95. Wkrótce światło dzienne ujrzy wersja na PSP, 3DS, GameCube oraz Wii. Minecraft stanie się więc dostępny praktycznie wszędzie – niczym nasz ukochany DOOM.



Oprócz tego twórcy zadbali o mnóstwo rozwiązań znanych z późniejszych wersji Minecrafta, wersja Classic jest więc tak naprawdę zaledwie fundamentem. Co prawda projekt od kilku dobrych miesięcy nie otrzymał żadnych aktualizacji, lecz pozostaje mieć nadzieję, iż nie został porzucony. Warto przy okazji wspomnieć o tym, że mówimy o przedsięwzięciu opensource dostępnym na portalu GitHub. Każdy więc może je pobrać oraz przetestować, a także rozwinąć na własną rękę.



Coś więc czuję, że gracze jeszcze nie raz nas zaskoczą.



Źródło: ClassiCube, YouTube (@MichaelMJD) / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Playing "Minecraft" on Windows 98! na YouTube (@MichaelMJD)