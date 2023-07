Kolekcjonerska edycja dodatku do Cyberpunka 2077 nie będzie zawierała gry

Można było się tego spodziewać.



Ogłoszono właśnie zawartość edycji kolekcjonerskiej dodatku do gry Cyberpunk 2077 – okazuje się, że jej elementem nie będzie egzemplarz Widma Wolności, co nieco skonfundowało użytkowników. Oczekiwać należy wyłącznie gadżetów w postaci specjalnego pudełka, figurki czy komiksu. Według producentów, wydanie jest przeznaczone tylko dla największych fanów Night City.





Poznaliśmy zawartość edycji kolekcjonerskiej Cyberpunk 2077: Widmo Wolności



CD PROJEKT RED zapowiedziało produkt o nazwie „Cyberpunk 2077: Widmo Wolności – Szpiegowska Kolekcja”, który stanowi jeden z elementów promocyjnych nadchodzącego rozszerzenia do tytułowej produkcji. Osoby decydujące się na jego zakup otrzymają pudełko z magnetycznym zamknięciem, figurkę Solomona Reeda i Songbird, monetę NUSA, plany konstrukcyjne Chimery (litografia drukowana na papierze metalicznym) oraz komiks Ten of Swords.



Za projekt edycji odpowiada polskie studio deweloperskie, natomiast ich główny owoc pracy się w jej składzie nie znajdzie. Dokładnie tak – dodatek Widmo Wolności nie będzie elementem powyżej opisanego pakietu, co nie jest do końca zrozumiałe. Najwidoczniej producenci są przekonani, że wszyscy fani zdążą kupić grę jeszcze przed debiutem „Szpiegowskiej Kolekcji”.



Źródło: CD PROJEKT RED



No właśnie, bo nie wspomniałem o najważniejszym. Zaprezentowana właśnie pozycja trafi na rynek w styczniu 2024 roku, więc kilka miesięcy po premierze rozszerzenia. Oczywiście można już złożyć zamówienie przedpremierowe – produkt został wyceniony na 163,95 euro, co po obecnym kursie daje nam 730,27 zł. Mówimy więc o dosyć sporym wydatku, lecz cóż to jest dla największych fanów Night City, prawda?



Jeśli zaś chodzi o samo Widmo Wolności, to warto przypomnieć, iż mówimy o dodatku, do którego uruchomienia niezbędne jest posiadanie podstawowej wersji Cyberpunka 2077. Rozszerzenie światło dzienne ujrzy już 26 września na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Przed debiutem planowane są liczne wydarzenia promocyjne – na dwa dni otwarta zostanie nawet siedziba CD PROJEKT RED, gdzie będzie można zagrać w wybrany fragment produkcji.



Źródło: CD PROJEKT RED / Zdjęcie otwierające: CD PROJEKT RED