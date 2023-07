Xbox Live Gold przestanie istnieć. To koszmar dla ludzi kochających oszczędzanie

To koniec popularnego sposobu na taniego Game Passa.



Wszystko wskazuje na to, że Xbox Live Gold przestanie istnieć wraz z początkiem września. Zamiast tego użytkownicy mają otrzymać tańszy wariant o nazwie Xbox Game Pass Core oferujący dostęp do kilkudziesięciu gier, dedykowanych promocji oraz możliwości zabawy w produkcje wieloosobowe. Niezadowolenia nie kryją jednak osoby korzystające do tej pory z interesującego sposobu na zaoszczędzenie środków. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Gromkimi brawami przywitajcie Xbox Game Pass Core



Jeśli śledzicie ewolucję usług od Microsoftu, to bez wątpienia słyszeliście pogłoski o likwidacji istniejącego od wielu lat abonamentu Xbox Live Gold gwarantującego opcję odebrania kilku darmowych tytułów każdego miesiąca czy skorzystania z rozwiązań wymagających aktywnego połączenia internetowego wewnątrz poszczególnych gier. Subskrypcja ta nieźle sprawdzała się przed implementacją Game Passa, w ostatnich latach straciła jednak sens. Koncern jednak dosyć długo wstrzymywał się z wbiciem ostatniego gwoździa do trumny.



Tak przynajmniej wynika ze źródeł twierdzących, że Microsoft nieco pospieszył się z publikacją informacji o nadchodzących zmianach. Społeczność zdążyła jednak przechwycić zrzut ekranu prezentujący zaktualizowane okno wyboru płatnego pakietu. Brakuje tam Xbox Live Gold, zamiast tego zobaczyć możemy Xbox Game Pass Core wyróżniający się kilkoma interesującymi benefitami. Aktualizacja miałaby wejść w życie już 1 września bieżącego roku.



Źródło: Windows Central (via Cafe Naver)



Co by to oznaczało dla użytkowników? Przede wszystkim konieczność zapłaty 9,99 dolarów, czyli dokładnie tyle samo, co w przypadku PC Game Pass. Jeśli korporacja zdecyduje się na taki krok na wszystkich rynkach, to jako Polacy możemy spodziewać się wydatku rzędu 39,99 złotych. Za taką cenę otrzymamy możliwość rozgrywki online na konsoli Xbox, a także dostęp do 25 gier „cechujących się wysoką jakością” oraz specjalnych zniżek.



Przy okazji wyciekła lista startowych produkcji wchodzących w skład Xbox Game Pass Core:





Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited



Oferta ma być każdego miesiąca poszerzana o kolejne tytuły, tak przynajmniej obiecuje firma. Jeśli zaś chodzi o inne konsekwencje likwidacji Xbox Live Gold, to warto przypomnieć, iż Microsoft oferuje opcję konwersji tej subskrypcji na Xbox Game Pass Ultimate – dzięki temu internauci mogli zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy bez zbędnego kombinowania.



Wszystko wskazuje na to, że od września ten sposób przestanie istnieć, co nie jest zbyt dobrą informacją.



Źródło: Cafe Naver / Zdjęcie otwierające: Microsoft