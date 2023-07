Call of Duty na pewno nie zniknie z PlayStation. Microsoft dogadał się z Sony

Sony chyba nie miało innego wyjścia.

Umowa między Microsoftem i Sony zawarta. CoD zostaje na PlayStation

„Z przyjemnością zawiadamiamy, że Microsoft i Sony podpisały wiążące porozumienie dotyczące utrzymania Call of Duty na PlayStation po przejęciu Activision Blizzard. Z niecierpliwością czekamy na przyszłość, w której wszyscy gracze z całego świata będą mieli większy wybór, na czym grać w swoje ulubione tytuły.”

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

„Od samego początku sprawy przejęcia byliśmy zdeterminowani, by rozwiać wątpliwości regulatorów, a także twórców platform i gier oraz konsumentów.”

„Nawet jeśli przekroczymy linię mety w kwestii zatwierdzenia przejęcia, nadal będziemy koncentrować się na tym, aby zapewnić dostępność Call of Duty na większej liczbie platform i dla większej liczby konsumentów niż kiedykolwiek wcześniej.”

From Day One of this acquisition, we’ve been committed to addressing the concerns of regulators, platform and game developers, and consumers. Even after we cross the finish line for this deal’s approval, we will remain focused on ensuring that Call of Duty remains available on… https://t.co/hMWjC58wRi — Brad Smith (@BradSmi) July 16, 2023

„Powiedziałem mu [Kotickowi], że uważam, iż ta transakcja jest antykonkurencyjna. Miałem nadzieję, że organy regulacyjne wykonają swoją pracę i zablokują ją.”

Przejęcie coraz bliżej

Wygląda na to, że już wkrótce, po długiej batalii,w końcu zdoła przejąć. Kalifornijski sąd wyraził już bowiem zgodę na przejęcie i uniemożliwił blokadę transakcji przez amerykańskąAby przejęcie było możliwe, Microsoft musiał pokonać wiele przeszkód, a jedną z przeszkód były obiekcje. Producentzgłaszał do organów regulacyjnych obiekcje w sprawie przejęcia, ponieważ obawiał się o to, że gigant zuczyni gry z seriiekskluziwami na konsole Xbox. Teraz mamy jednak pewność, że do tego nie dojdzie. To dlatego, że Microsoft i Sony ostatecznie podpisali porozumienie zapewniające dostępność Call of Duty na konsolach PlayStationO tym, że porozumienie zostało podpisane, poinformował na Twitterze, szef marki Xbox. Podobno kontrakt ma obowiązywać przez 10 lat, co potwierdziła dla The Verge, szef globalnej komunikacji w. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Microsoft zawarł 10-letnią umowę również z– jednakże w tym przypadku, aby wprowadzić serię Call of Duty na konsole Nintendo., napisał Spencer., stwierdził w odpowiedzi na post Spencera, prezes Microsoftu.To wręcz zaskakujące, że Microsoftowi udało się podpisać porozumienie z Sony. Wcześniej dyrektor generalny Sony, Jim Ryan, jasno dawał do zrozumienia, że jest przeciwny przejęciu Activision przez Microsoft.„Nie chcę nowej umowy z Call of Duty. Chcę tylko zablokować Twoją fuzję.” – Jim Ryan powiedział Bobby’emu Kotickowi, CEO Activision Blizzard– Ryan powiedział później podczas swojego zeznania na rozprawie FTC przeciwko Microsoftowi.Prawdopodobnie Sony ostatecznie podpisało umowę, ponieważ nie miało innego wyjścia. Skoro FTC przegrało w sądzie z Microsoftem, przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft najpewniej dojdzie do skutku.No właśnie, co dalej w sprawie przejęcia? Kiedy możemy spodziewać się zamknięcia sprawy? Koncern musi dogadać się jeszcze z brytyjskim. Jako że obydwie strony zgodziły się już wstrzymać swoje prawne batalie, aby wynegocjować potencjalną modyfikacją transakcji, która rozwiąże problem obiekcji CMA, przejęcie jest coraz bliżej. To powiedziawszy, CMA ostrzegło, że nowe propozycji Microsoftu mogą doprowadzić do kolejnego dochodzenia w sprawie transakcji.Mimo wszystko istnieje szansa na to, że Microsoft zdoła przejąć Activision Blizzard jeszcze przed końcem wakacji. Poczekamy zobaczymy. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, zapewne ucieszy to graczy gier Blizzarda, mimo że może ona mieć negatywny wpływ na cały rynek gier.Źródło:/ fot. tyt. Canva