Ta interaktywna koszulka pozwoli poczuć to, co bohater w grze

Ubisoft zaprezentował właśnie dosyć nietypowy produkt, którym jest koszulka z wbudowaną technologią haptyczną. Wszystko to w ramach promocji nadchodzącego Assassin’s Creed: Mirage – odzież ma sprawić, że gracz odczuwać będzie niemalże to samo, co bohater w grze (no może nie licząc faktycznego bólu). Oczywiście mówimy o dosyć limitowanej akcji skierowanej do największych fanów cyklu. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





Assassin’s Creed: Mirage doczekał się nietypowej promocji



Już na początku października będziemy świadkami produkcji Assassin’s Creed: Mirage, czyli kolejnej odsłony niezwykle popularnej serii. Konsumenci mają spodziewać się powrotu do korzeni marki, co zostało uznane za dobrą decyzję. Akcja zostanie osadzona w IX-wiecznym Bagdadzie, mieście podzielonym na cztery zróżnicowane dzielnice. Główny bohater jest jednak znajomy, gdyż pokierujemy Basimem występującym już w Assassin’s Creed: Valhalla – mamy poznać jego przeszłość. Wydawca postawił przy okazji na dosyć kreatywną promocję tytułu. O co dokładnie chodzi?



Mowa tu o nawiązaniu współpracy z firmą OWO, producentem specjalnej odzieży wyposażonej w technologię haptyczną. Celem takich produktów jest zwiększenie immersji podczas grania w obsługiwane tytuły – wszystko dzięki szeregowi wbudowanych punktów reagujących na określone akcje w produkcji. Jeśli więc ktoś uderzy nas w pierś, to przyjdzie nam poczuć odpowiednio dopasowaną wibrację właśnie w tym miejscu (zależną od typu broni, siły ataku itd.).





Where mirage meets reality… Discover the Assassin’s Creed Mirage haptic system in collaboration with @owogameofficial

Learn more: https://t.co/z7zGWfZTQA pic.twitter.com/WZNMNalRx2 — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 13, 2023

Oferta sklepu rozszerzyła się właśnie o koszulkę w edycji Assassin’s Creed: Mirage zawierającą cyfrową wersję gry oraz unikatowe wzornictwo. Oprócz tego zestaw obejmuje urządzenie OWO, żelowe wkładki, kabel do ładowania oraz saszetkę do przechowywania akcesoriów. Nie ujawniono jednak jeszcze ceny oraz daty premiery odzieży – zapewne stanie się to na przestrzeni najbliższych miesięcy.



Podstawowy wariant „skóry OWO” nabyć można z kolei za 499 euro, więc można spodziewać się, że edycja Assassin’s Creed: Mirage będzie nieco droższa. Czas pokaże, choć na takie urozmaicenie i tak zapewne skuszą się osoby faktycznie zafascynowane eksperymentalnymi projektami – bo inaczej raczej tego nazwać nie można.



Założenie przedsięwzięcia jest bardzo ciekawe i osobiście jestem bardzo ciekawy, aż ktoś przetestuje koszulką podczas zabawy w tytułową grę. Przypominamy, że pojawi się ona na rynku już 12 października 2023 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.



Źródło: OWO / Zdjęcie otwierające: OWO