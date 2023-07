Pamiętacie ogromny wyciek GTA 6? Haker usłyszał kilkanaście zarzutów

Nastolatek ma spore problemy.



Brytyjski sąd zadecydował w sprawie nastolatka, który w ubiegłym roku przyczynił się do ogromnego wycieku niezapowiedzianego jeszcze GTA 6. Okazuje się, że psychiczny stan sprawcy nie pozwala mu na stawienie się przed wymiarem sprawiedliwości, mimo to jednak postawiono mu 12 zarzutów – podobny los spotkał innych członków jednej z grup hakerskich. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Sprawca wycieku GTA 6 usłyszał kilkanaście zarzutów



We wrześniu ubiegłego roku byliśmy świadkami olbrzymiego wycieku zdjęć i nagrań z wczesnej wersji gry GTA 6 – materiały potwierdzały umiejscowienie akcji w Vice City oraz pozwalały na ustalenie drogi rozwoju niezwykle wyczekiwanego tytułu. Rockstar Games rzecz jasna szybko na to zareagował i zaczął masowo usuwać zawartość oraz ustalać tożsamość sprawcy. Stało się to zaledwie kilka dni po wydarzeniu, kiedy to udało się zatrzymać oszusta.



Okazał się nim 18-letni Arion Kurtaj, członek grupy Lapsus$. Usłyszał on zarzuty jednak dopiero teraz i są one… bardzo poważne. Jest ich aż 12 i dotyczą szantażu, oszustwa oraz złamania brytyjskiej ustawy o nadużyciach komputerowych. Jak się jednak okazuje, nastolatek poddał się stosownym badaniom psychiatrycznym i eksperci jednoznacznie stwierdzili, iż jest on niezdolny do stawienia się w sądzie. Wszystko więc zostanie ustalone niejako za jego plecami.





Major Report: Hacking group Lapsus faces 12 charges for September cyberattack on Rockstar Games, per Reuters.



Prosecutors claim the 18-year-old coerced Rockstar staff in a global Slack chat, threatening to leak GTAVI's source code.https://t.co/L7lSJs7sFV pic.twitter.com/mjtnoIwXGy — Ben (@videotechx) July 14, 2023

Warto przy okazji zaznaczyć, że Rockstar Games to nie jedyna firma, która padła ofiarą paczki hakerów. Odpowiada ona także za ataki na Revoluta, Ubera czy NVIDIĘ. Ponadto miało dość do szantaży jednego z brytyjskich dostawców usług szerokopasmowych – głównym żądaniem był okup w wysokości 4 milionów dolarów. Sprawa jest więc niezwykle poważna i wiele wskazuje na to, iż osoba odpowiedzialna za wycieki danych już nigdy nie będzie mogła cieszyć się normalnym i spokojnym życiem.



Jeśli zaś chodzi o GTA 6, to wyciek nie za wiele namieszał w produkcji. Gra nadal stanowi niemałą tajemnicę i deweloperzy ani słowem jeszcze nie zająknęli się na jej temat. Najnowsze plotki sugerują, że debiutu tytułu doczekamy się w 2025 roku, natomiast zapowiedź może pojawić się jeszcze w tym roku.



Czas pokaże.



Źródło: Reuters / Zdjęcie otwierające: Rockstar Games