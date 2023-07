Pamiętacie kultową Twierdzę? Właśnie ogłoszono jej remaster

Czas otwierać szampana!



Właśnie ogłoszono projekt Twierdza: Edycja Ostateczna, czyli remaster kultowej gry strategicznej. Fani spodziewać mogą się nie tylko odświeżonej grafiki, ale również zupełnie nowych misji oraz implementacji trybu wieloosobowego. Zmian jest rzecz jasna więcej i wszystko wskazuje na to, że w końcu możemy mówić o pełnoprawnym odświeżeniu klasyka, co wcześniej nie było aż tak oczywiste. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Nadchodzi remaster kultowej Twierdzy



Początek obecnego tysiąclecia był niezwykle istotny dla wielbicieli RTS-ów. Deweloperzy ze studia FireFly postanowiło bowiem w 2001 roku wypuścić na rynek Twierdzę, osadzoną w realiach średniowiecznej Europy produkcję, w której gracze wręcz się zakochali. Wśród nich znaleźli się rzecz jasna również polscy konsumenci mający niemałe powody do dumy – postarano się bowiem o rodzimy dubbing, do dziś uznawany za kultowy. Co więc powiecie na remaster tytułu?



Część osób zapewne przytoczy Twierdzę HD z 2012 roku, lecz umówmy się – nie było to wymarzone odświeżenie. Teraz zapowiedziano Twierdzę: Edycję Ostateczną i wygląda na to, że w końcu postanowiono przysiąść do remastera nieco poważniej. Najpierw jednak spójrzcie na opublikowany zwiastun, gdzie możemy zobaczyć m.in. ulepszone tekstury czy animacje. Jak się jednak okazuje, usprawniono również wiele innych rzeczy.







Deweloperzy przygotowali dla graczy mnóstwo niespodzianek. Mowa tu chociażby o nowej kampanii fabularnej, w skład której wchodzi 14 misji opracowanych przez współzałożycieli studia FireFly. Historia zostanie osadzona w głębi zrujnowanej Anglii i głównym zadaniem bohatera będzie poszukiwanie porwanej bratanicy Sir Długorękiego. To jednak nie koniec dodatkowej zawartości.



Uwagę należy zwrócić na zupełnie nowy tryb „Zamkowy Szlak” składający się z 10 wymagających scenariuszy inspirowanych prawdziwą historią. Ponadto bezpośrednio z głównego menu przejdziemy do trybu wieloosobowego, co również spodoba się użytkownikom. Oczywiście zadbano o ulepszenia jeśli chodzi o interfejs oraz sterowanie – całość wygląda naprawdę nieźle.



Dodatkowym plusem jest rzecz jasna oryginalny polski dubbing – część kwestii zostało nagranych od nowa, lecz nie wiadomo czy chodzi o angielską wersję językową czy także naszą. Twierdza nie byłaby też sobą bez oficjalnego wsparcia dla Warsztatu Steam, więc społeczność po raz kolejny będzie miała okazję się wykazać.



Premiera odbędzie się już 7 listopada 2023 roku, cena nie jest jednak jeszcze znana.



Źródło: FireFly, Steam / Zdjęcie otwierające: FireFly