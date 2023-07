Half-Life 2 jako gra LEGO? Mod pokazuje, co by było gdyby

Warto go przetestować.Warto go przetestować.

Lego Half-Life 2

Jak zainstalować modyfikację?

Grymają niesamowity urok. Wszystko to za sprawą chociażby ich charakterystycznego designu i humoru. Dlatego spędziłam wiele godzin przy takich produkcjach jakczyi kilku innych.Teraz, dzięki ciekawemu modowi, możemy przekonać się, co by było gdyby klasycznypowstał jako gra LEGO. Nawet Samo czymś takim nie śnił.Omawiany mod, czylito dzieło człowieka o pseudonimie. Mod został udostępniony w, gdzie cieszy się już niemałą popularnością. Zasubskrybowano go już bowiem i pobrano blisko 11 tysięcy razy.Jak można się domyślić, modyfikacja zamienia wszystkie postaci w grze w ludziki LEGO. Całość działa podobno zaskakująco dobrze, co ma związek z tym, że mod bazuje na innych projektach. Lego Half Life 2 wykorzystuje co ciekawe modele Lego, które wcześniej powstały z myślą o. Innymi słowy każda postać, która występuje w Lego Half Life 2 to Walter i Jesse o zmienionych teksturach.Oczywiście, modyfikacja nie wpływa w żaden sposób na wygląd poziomów w Half-Life 2, czego można się było spodziewać. Kto wie, może kiedyś ktoś przekonwertuje Half-Life 2 na grę Lego z jeszcze większym rozmachem.Jak wspomniałam, modyfikację Lego Half Life 2 [Full Conversion] można pobrać z Warsztatu Steam . Aby ją zainstalować, musisz wpierw kupić na Steam grę Half-Life 2 (chyba że już ją posiadasz) i zainstalować ją na swoim komputerze.Modyfikacja jest rzecz jasna darmowa. Half-Life 2 z okazji trwającej Letniej Wyprzedaży kosztuje obecnie na Steam zamiast 45,99 złotych. Dla przypomnieniazakończy się 13 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego.Źródło: Steam, fot. tyt. Steam