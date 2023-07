Zdecydowana większość klasycznych gier wideo jest dziś już nie do kupienia

To trochę smutne.

Porzucone gry wideo

Kolekcjonerzy gier retro doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak trudno jest dostać w swoje ręce pewne stare gry. Polowania na nie w serwisach takich jakczy na targach elektroniki nie zawsze kończy się sukcesem. Wręcz niemożliwy jest ponadto zakup nowych kopii wielu gier retro. Z tym problemem na co dzień mają też do czynienia osoby, które tworzą archiwa gier retro, aby historia o nich nie zapomniała. Nowe badanie ukazuje jednak, jak wielka jest skala tego problemu.Zgodnie z wynikami wspomnianego badania, 9 na 10 gier, które ukazały się na rynku w między rokiem 1970 a 2009 jest niedostępne dla konsumentów. Nie można ich kupić od ich wydawców czy posiadaczy praw do nich, ani w wydaniu fizycznym, ani cyfrowym.Omawiane badania zostały przeprowadzone przez fundacjęwraz z organizacją. Dotyczą one rynku amerykańskiego, ale podejrzewam, że dobrze oddają stan także innych rynków. Wskazują one, że tylkowydanych w Stanach Zjednoczonych zanim cyfrowa dystrybucja zyskała na popularności jest dziś legalnie i komercyjnie dostępnych. W pozostałe 87% można zagrać tylko w muzeach i po pobraniu ich z pirackich serwisów, albo po zakupie używanych kopii.W ramach badań przyjrzano sięgier wydanym przed 2010 rokiem i sprawdzono, czy wydawcy, którzy mają do tych gier prawa, nadal je sprzedają. Mowa o grach dedykowanych między innymi już dawno nie produkowanym platformom, takim jakczy. Mimo że ta druga cieszyła się ogromną popularnością nawet po debiucie, dziś w sprzedaży dostępnych jest zaledwie 12% gier na nią przeznaczonych.