EA SPORTS FC 24 wyśmiane przez graczy. Pojawił się pierwszy zwiastun i okładka

EA SPORTS FC 24 zostało zaprezentowane światu na pierwszym zwiastunie. Ukazano także okładkę tytułu i większość graczy jest zgodnych, że nie prezentuje się ona najlepiej. Nieco cieplejsze opinie usłyszeć można odnośnie do materiału, lecz na pełnoprawny pokaz produkcji trzeba jeszcze chwilę poczekać. Niektórzy jednak już teraz stwierdzili, iż nie na to czekali i zamierzają odpuścić zakup nadchodzącej pozycji. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





EA SPORTS FC 24 nie prezentuje się najlepiej – przynajmniej okładka gry



Już wkrótce będziemy świadkami debiutu nowej serii gier piłkarskich od firmy Electronic Arts – taka konieczność wyniknęła ze względu na utratę licencji FIFA, co pod znakiem zapytania postawiło przyszłość popularnego cyklu. Organizacja pewien czas temu potwierdziła natomiast, że zamierza stworzyć własny produkt, dotychczasowy deweloper zmuszony był więc do znalezienia nowej drogi. Teraz doczekaliśmy się ujawnienia pierwszych poważnych szczegółów na temat tegoż projektu. O co dokładnie chodzi?



Oglądać możemy już pierwszy zwiastun EA SPORTS FC 24, który nie przekazuje żadnych konkretnych informacji. Mamy do czynienia z wygenerowanymi scenkami, motywacyjnym monologiem narratora oraz podkreśleniem tego, na czym producent chce się w serii skupić. Chodzi rzecz jasna o zespołowy i kolektywny charakter sportu, swobodę wyboru klubów/zawodników/reprezentacji. Komentarze pod materiałem są dosyć pozytywne i utrzymane w tonie żałoby po cyklu FIFA.





Suchej nitki nie pozostawiono jednak na okładce wersji Ultimate gry udostępnionej niedługo po zwiastunie. Użytkownicy porównali ją do grafik rodem z produkcji na PlayStation 2 czy pozycji mobilnych. Szczególną uwagę zwrócono na nienaturalny wygląd twarzy zawodników, z których większość nie przypomina swoich pierwowzorów. Faktycznie – nie prezentuje się to najlepiej i pozostaje mieć nadzieję, że sama gra wypadnie o wiele lepiej.





Więcej na jej temat dowiemy się już 13 lipca, kiedy to zorganizowana zostanie specjalna transmisja na żywo. Podczas niej mamy doczekać się pełnej prezentacji, możliwe też, że będziemy świadkami debiutu pierwszego faktycznego materiału z rozgrywki.



