Baldur’s Gate 3 pozwoli na romansowanie z niedźwiedziem

Baldur’s Gate 3 zawierać będzie opcję romansowania z przeróżnymi bohaterami - jednym z nich jest druid, który potrafi przemieniać się w niedźwiedzia. Jak się okazuje, z możliwości odbycia stosunku seksualnego skorzystać będzie można nawet wtedy, gdy postać znajdzie się w swojej zwierzęcej formie. Społeczność nie do końca to pokochała i już zdążyła wyrazić swój sprzeciw za pośrednictwem komentarzy pod prezentacją funkcjonalności. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Baldur’s Gate 3 z możliwością uprawiania seksu z niedźwiedziem



Wielkimi krokami zbliża się debiut gry Baldur’s Gate 3, czyli kontynuacji kultowej serii. Na premierę czeka mnóstwo osób i producenci regularnie udostępniają materiały ukazujące poszczególne rozwiązania mające skusić internautów do wydania pieniędzy. Niektóre nowości jednak niekoniecznie spodobały się graczom – część z nich uznała je nawet za obrzydliwe. Mowa tu rzecz jasna o tytułowym ogłoszeniu, które już samo w sobie brzmi kontrowersyjnie. O co dokładnie chodzi?



Ubiegły piątek był dosyć istotny dla osób wyczekujących „trójki”, ponieważ odbyła się jej ostatnia przedpremierowa prezentacja. Podczas trwającego kilka godzin wydarzenia można było dowiedzieć się wiele na temat tytułu, ujrzeć wcześniej nieudostępnione treści oraz nieco bliżej przyjrzeć się temu, co mają do zaoferowania deweloperzy. Nie zabrakło również oficjalnego zwiastuna, lecz uwagę mediów i użytkowników najbardziej zwróciła scena… romansu z niedźwiedziem.





So Baldur's Gate 3 is a 10/10... this is the proper D&D experience. #baldursgate3 pic.twitter.com/HEi2PJRLLu — Vaughan (@vaughandavies97) July 7, 2023

Okazuje się bowiem, że gracze będą mogli nawiązać bliskie relacje z wieloma postaciami, także z druidami potrafiącymi przybierać zwierzęce formy. Wtedy także nie zabraknie opcji odbycia stosunku seksualnego, co zostało przedstawione w formie wideo. Mowa tu o postaci noszącej imię Halsin, którego ratujemy z więzienia. Jeśli zadbamy z nim o odpowiednią relację, to odbędzie się to, co na filmiku powyżej.





Tiktok canceled our stream because it was too artistic and they don’t understand — Very AFK (@Cromwelp) July 7, 2023

Chyba nie trzeba dodawać, że materiał spotkał się z ogólną krytyką. Transmisja na żywo z eventu została nawet w kilku miejscach zablokowana, ponieważ nie była zgodna z ich regulaminem. Deweloperzy się z tym nie zgodzili i stwierdzili, iż stream został źle zrozumiany i był „zbyt artystyczny”. Wiele osób jednak popiera blokadę, gdyż uważa opcję romansu z druidem pod postacią niedźwiedzia za coś na granicy zoofilii.



Czy tak faktycznie jest? Zdania są podzielone, choć większość osób jest zdania, że umieszczenie takiego rozwiązania w grze nie jest zbytnio etyczne i może prowadzić do wielu nieporozumień. Kto wie, może producent się z tego wycofa?



Źródło: Twitter (@vaughandavies97, @Cromwelp) / Zdjęcie otwierające: Larian Studios