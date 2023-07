Minecraft zupełnie za darmo. Możecie sprawdzić, jak to wszystko się zaczęło

Microsoft przygotował niespodziankę dla fanów.



Jeśli łakniecie powrotu do „starych, dobrych czasów”, to teraz macie okazję zagrać we wczesną wersję Minecrafta zupełnie za darmo. Została ona udostępniona stosunkowo niedawno i dostęp do niej uzyskać można bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Nie trzeba więc nic pobierać, instalować czy zakładać konta. Tym samym możecie odbyć nostalgiczną podróż i przypomnieć sobie to, jak wyglądała kultowa gra w momencie, gdy jeszcze nikt nie wiedział, że odniesie jakikolwiek sukces. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Minecraft stał się właśnie darmowy – tak jakby



Minecraft jest dostępny na rynku od kilkunastu lat i wciąż gromadzi wokół siebie liczną społeczność wyczekującą nowych aktualizacji oraz tworzącą świetne modyfikacje. Nic nie wskazuje również na to, by gra w najbliższym czasie miała stracić oficjalne wsparcie – niedawno doczekaliśmy się ogromnego patcha 1.20 wprowadzającego wielbłądy, nowy teren do eksploracji czy archeologię. Część osób zapewne często jednak wraca pamięcią do czasów, gdy tytuł nie był aż tak wypełniony zawartością. Teraz można myśli przekuć w czyny – o co dokładnie chodzi?



Microsoft zrobił ukłon w stronę starych graczy i udostępnił zupełnie za darmo Minecrafta w wersji 0.0.23a_01. Pierwotnie ujrzała ona światło dzienne w lipcu 2009 roku i nie można jej uruchomić z poziomu launchera. Taką opcję udostępniono natomiast z okazji 10-lecia produkcji pod postacią Minecraft Classic – wystarczy udać się na stronę classic.minecraft.net i rozpocząć swoją przygodę. Oczywiście wiąże się to z szeregiem ograniczeń.



Przede wszystkim mówimy tu o możliwości skorzystania wyłącznie z trybu kreatywnego. Przy okazji mamy dostęp do wyłącznie kilkudziesięciu bloków oraz jednego, standardowego terenu. Wszystko to okraszone starymi teksturami, które na pewno są znane wyjadaczom produkcji od studia Mojang. Należy też przygotować się na pewne różnice względem oryginału, ponieważ mówimy o remake’u, a nie o standardowym porcie.



Istnieje więc funkcja auto-zapisu, nieco inna fizyka oraz szereg drobnych poprawek. Brakuje również niektórych dźwięków, na co już dawno zwrócili uwagę zagorzali fani. Poza tym wciąż mówimy o doświadczeniu przywołującym na myśl czasy, gdy Minecraft nie był jeszcze aż tak popularną grą. Jeśli więc macie ochotę na odbycie nostalgicznej podróży, to chyba nadszedł idealny moment.



Tylko ostrzegam – klasyczna odsłona diametralnie różni się od tego, czym Minecraft jest w 2023 roku.



