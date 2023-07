Cyberpunk 2077: Widmo Wolności będzie można wypróbować za darmo

CD Projekt RED przygotowało niespodziankę.



CD Projekt RED już niedługo zorganizuje serię wydarzeń, podczas których część osób będzie miała możliwość zagrania w specjalnie przygotowany fragment nadchodzącego dodatku Widmo Wolności do gry Cyberpunk 2077. Jeden z eventów zostanie zorganizowany w Warszawie, więc szansa na spróbowanie swoich sił w rozszerzeniu jest naprawdę wysoka – trzeba spełnić wyłącznie kilka warunków. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





CD Projekt RED zaprasza na darmową zabawę w dodatku do Cyberpunka 2077



Już pod koniec września doczekamy się debiutu pierwszego i jedynego dodatku do Cyberpunka 2077, co z pewnością już teraz napawa fanów ogromnym optymizmem. Widmo Wolności będzie utrzymane w klimatach thrillera szpiegowskiego i użytkownicy nie tylko otrzymają do dyspozycji zupełnie nową dzielnicę miasta, ale także szereg nieistniejących do tej pory mechanik oraz usprawnień. Jedynym ograniczeniem jest to, że deweloperzy zrezygnowali z wydawania produkcji na konsole poprzedniej generacji. Będzie ona dostępna wyłącznie na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.



Pewien czas temu dowiedzieliśmy się, że polskie studio planuje wyruszyć po świecie w ramach kampanii promocyjnej projektu. Nie były jednak znane daty – teraz sytuacja się zmieniła. Okazuje się, że Phantom Liberty Tour odbędzie się w m.in. Warszawie już 5 sierpnia na terenie siedziby CD Projekt RED, która mieści się przy ulicy Jagiellońskiej.



Źródło: CD Projekt RED



Podczas wydarzenia będzie można wypróbować grę przed premierą, dowiedzieć się więcej o nadchodzącym dodatku, spotkać się z pracownikami firmy, zdobyć szereg upominków i nie tylko. Okej, ale co należy zrobić, by wziąć udział w akcji? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na specjalnej stronie internetowej i czekać na odpowiedź. Warunkiem jest bycie pełnoletnim oraz liczenie na szczęście – liczba miejsc jest bowiem ograniczona i studio zaznacza, że nie jest w stanie zagwarantować, iż każda osoba, która się zgłosi, otrzyma zaproszenie. Jeśli zaś chodzi o udostępniany fragment rozgrywki, to nie podano w tej kwestii jakichkolwiek szczegółów.



Przy okazji zaznaczono, że wydarzenie odbędzie się wyłącznie w języku polskim, to także trzeba mieć na uwadze. Jeśli więc mieszkacie w Warszawie albo jesteście ogromnymi fanami Cyberpunka 2077 – to chyba warto spróbować swoich sił, zwłaszcza że wypełnienie formularza zajmie tylko kilka chwil. Poza tym pozostaje mieć nadzieję, iż nadchodzący dodatek spełni oczekiwania graczy.



Obyśmy nie mieli powtórki z 2020 roku…



Źródło: CD Projekt RED / Zdjęcie otwierające: CD Projekt RED