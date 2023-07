Xbox Game Pass ponownie za 4 zł. Powrót świetnej oferty

Polacy będą zadowoleni.



Microsoft zdecydował się na przywrócenie atrakcyjnej promocji, w ramach której miesięczny dostęp do Xbox Game Pass uzyskać można za kilka złotych. Pewien czas temu koncern zlikwidował możliwość skorzystania z tej opcji, co nie spodobało się konsumentom. Ostatnio jednak doczekaliśmy się nieznacznej podwyżki abonamentu, więc teraz nadciągnęła próba przekonania potencjalnych konsumentów, że mimo wszystko warto dać szansę usłudze. Zerknijmy na to wszystko nieco bliżej.





Na salony powrócił właśnie tani Xbox Game Pass



Jeśli należycie do grona subskrybentów Xbox Game Pass, to bez wątpienia słyszeliście o tym, że już wkrótce będziecie musieli zapłacić nieco więcej. Nowy cennik dla świeżych klientów obowiązuje natomiast od dzisiaj – standardowy dostęp kosztuje 42,99 zł (wcześniej 39,99 zł), wersja Ultimate z kolei to wydatek rzędu 62,99 zł (wcześniej 54,99 zł). Część internautów nie odczuje jednak zmian od razu – do żywych przywrócono bowiem tytułową promocję. O co dokładnie chodzi?



Pod koniec marca informowaliśmy Was, że Microsoft rezygnuje z oferowania subskrypcji za 4 zł, co rozgniewało część polskich konsumentów. Na szczęście wszystko wróciło już do normy – część użytkowników zauważyła opcję zakupu Xbox Game Pass Ultimate za zaledwie kilka złotych. Warto jednak pamiętać, iż promocja dotyczy wyłącznie kont, na których wcześniej nie dokonaliście zakupu abonamentu. Nie podano również czasu trwania specjalnej oferty.



Zapewne koncern nie wycofa się z niej zbyt prędko, więc możliwe, że część graczy będzie miało okazję wypróbować nadchodzące hity tak naprawdę za darmo. Mowa tu chociażby o produkcji Starfield, jednej z najbardziej wyczekiwanych pozycji tego roku. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż po upływie pierwszego miesiąca subskrypcja odnowi się automatycznie – wtedy też pobrana zostanie opłata w wysokości 62,99 zł (XGPU) lub 39,99 zł (PC Game Pass).



Oczywiście subskrypcja to nie tylko dostęp do gier znajdujących się stricte w Game Passie. Za 4 zł otrzymacie także opcję zagrania w tytuły znajdujące się w EA Play, a także skorzystacie z wielu zniżek i bonusów do gier od Riot Games. Podwyżka abonamentu nie wydaje się więc aż taka dotkliwa, prawda? Sam go opłacam od kilku miesięcy i uważam, że jest wart swojej ceny.



Źródło: Microsoft, wł. / Zdjęcie otwierające: Microsoft