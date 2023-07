65-latek gra w jedną grę od 15 lat. Liczba godzin robi wrażenie

Takiego wyniku może pozazdrościć wiele młodych osób.



Internet wzbogacił się o kolejną interesującą historię. Tym razem chodzi o starszego mężczyznę, który od wielu lat gra wyłącznie w Call of Duty: World at War, produkcję debiutującą w 2008 roku. Przez ten czas zdążył wziąć udział w ogromnej liczbie pojedynków i opanować tytuł niemalże do perfekcji. Tą ciekawą opowieścią postanowił podzielić się zięć wyżej wspomnianego mężczyzny – zerknijmy na to wszystko nieco bliżej.





Starszy mężczyzna namiętnie gra w Call of Duty z 2008 roku



Gry od dłuższego czasu nie stanowią rozrywki skierowanej głównie do młodszych odbiorców, co bez wątpienia należy uznać za dobrą zmianę. Niektóre grupy wiekowe wciąż jednak nie do końca kojarzą się z tą formą spędzania wolnego czasu. Trudno bowiem wyobrazić sobie grupę polskich seniorów, którzy po przebudzeniu się idą posiedzieć cały dzień przed gamingowym komputerem. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki – o jednym z nich chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać.



Reddit to miejsce, gdzie często publikowane są intrygujące wydarzenia. Właśnie tam zięć 65-letniego mężczyzny postanowił podzielić się jego historią. Okazuje się bowiem, iż od 15 lat gra on w Call of Duty: World at War i przez ten okres spędził w grze około 7050 godzin, co robi naprawdę spore wrażenie. Przy okazji otrzymaliśmy wgląd w statystyki użytkownika dotyczące trybu sieciowego – te wręcz oszałamiają.



Przez cały czas zabawy gracz zanotował 498 tys. zabójstw (w tym 19 tys. strzałów w głowę) oraz 294 tys. zgonów, co daje wskaźnik na poziomie 1.69 KD – osoby mające doświadczenie w sieciowych strzelankach bez wątpienia docenią ten wynik. Warto przy okazji dodać, że ta konkretna odsłona serii nie cieszy się już zbyt wysokim zainteresowaniem.



Serwery wciąż są aktywne, lecz na serwerach znajduje się wyłącznie 400-600 graczy dziennie. Swego czasu pojawiły się plotki odnośnie do remastera, lecz na razie nic szczególnego na jego temat nie wiemy. 65-latek zapewne byłby z takiej premiery zadowolony, ale przy okazji straciłby cały postęp i możliwość zabawy w klasyczną odsłonę. Coś za coś.



Co ciekawe, pod wyżej opisanym wątkiem na Reddicie zaczęły pojawiać się komentarze wskazujące na podobne historie. Żona jednego z użytkowników od 25 lat gra w Civilization 2, a ojciec innego internauty jest uzależniony od Battlefield: Bad Company 2. Jeśli ktoś starszy z Waszej rodziny namiętnie gra w jakąś grę, to koniecznie dajcie znać o tym w komentarzach.



