Lipcowa oferta PS Plus zaskoczyła graczy. Jest w czym wybierać

Najlepsza propozycja od miesięcy?



Sony przedstawiło właśnie lipcową ofertę subskrypcji PlayStation Plus – opłacające ją osoby będą w stanie już niedługo odebrać aż trzy gry. Mowa tu o naprawdę interesujących pozycjach, na pewno cieszących się zainteresowaniem wśród wielu użytkowników. Jeśli zaś chodzi o przedział czasowy, na przestrzeni którego należy odebrać produkcje, to wynosi on niemalże równy miesiąc. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





Pojawiły się szczegóły lipcowej oferty PS Plus



Akcje rozdawnicze stały się chlebem powszednim i raczej nikogo już nie dziwią. Czymś innym jest jednak szansa na odebranie faktycznie oczekiwanej gry zamiast kilku tytułów średniej jakości. Niekiedy jesteśmy świadkami takich wydarzeń, np. intrygująco przedstawia się obowiązująca od niedawna oferta Amazon Prime Gaming – teraz mamy natomiast do czynienia z prezentacją opcji wprost od japońskiego koncernu. O co dokładnie chodzi?



Jeśli jesteście aktywnymi subskrybentami PS Plus, to od 4 lipca będziecie mogli uzyskać dostęp do trzech gier na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 – na razie nie ma więc mowy o wykluczaniu konsumentów posiadających wyłącznie konsolę poprzedniej generacji. Mowa tu o następujących produkcjach: Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered oraz Endling – Extinction is Forever. Niektórym internautom z pewnością tych produkcji przedstawiać nie trzeba, lecz jeśli nie należycie do tego grona, to już spieszę z opisaniem lipcowych propozycji.



Call of Duty: Black Ops Cold War to siedemnasta główna część popularnej serii FPS-ów, która pojawiła się na rynku w listopadzie 2020 roku. Akcja gry została umiejscowiona w czasach zimnej wolny i naszym zadaniem jest powstrzymanie agenta KGB znanego pod kryptonimem Perseusz. Tytuł wyróżnia się na tle innych tym, że po raz pierwszy w historii cyklu możemy stworzyć własną postać, co zostało dosyć pozytywnie odebrane przez społeczność. Jeśli więc chcecie przenieść się do początku lat 80-tych i stanąć twarzą w twarz z historycznymi postaciami, a także walczyć na frontach na całym świecie, to trzyletni CoD czeka na Was z otwartymi ramionami.







Alan Wake Remaster to wydana w 2021 roku odświeżona wersja kultowego horroru od studia Remedy Entertainment. Gracze mogą liczyć na ulepszoną grafikę w rozdzielczości 4K, co pozwala jeszcze bardziej wgłębić się w historię tytułowego pisarza, który decyduje się na wyprawę do miasteczka Bright Falls. Wszystko to w celu poszukiwania inspiracji, lecz ostatecznie dochodzi do serii nadnaturalnych wydarzeń mających nie za dobry wpływ na psychikę bohatera.







Endling – Extinction is Forever to pozycja, w której gracze poznają świat spustoszony przez ludzkość oczami ostatniego lisa na planecie. Przeczesujemy tam świat skorumpowany, zanieczyszczony i wyeksploatowany przez ludzi, co można wręcz uznać za… symulator rzeczywistości. Wszystko to jednak zostało opatrzone miłą dla oko grafiką i ważnym przesłaniem.







Wszystkie wyżej wymienione gry można odebrać od 4 do 31 lipca.



