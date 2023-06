Gra o łodzi podwodnej stała się szalenie popularna. Chyba wiecie dlaczego

To było do przewidzenia.



Katastrofa w pobliżu Titanica poskutkowała nie tylko śmiercią pięciu mężczyzn, ale również medialnym rozgłosem. Wskutek tego wiele projektów powiązanych z łodziami podwodnymi zaczęło gromadzić pokaźną grupę fanów. Przykładem jest m.in. gra wideo Iron Lung od polskiego dewelopera, w której wcielamy się w skazańca zamkniętego na pokładzie jednostki przemierzającej ocean pełen krwi. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.







Jak zapewne wiecie, kilka dni temu oficjalnie ogłoszono, iż doszło do implozji pojazdu Titan, co poskutkowało nie tylko jego zniszczeniem, ale także śmiercią kilku osób. Społeczność zareagowała na to wydarzenie dosyć specyficznie, bowiem poprzez tworzenie memów, które szybko przypadły do gustu wielbicielom czarnego humoru. Przy okazji internauci zupełnie naturalnie zaczęli interesować się tematem tego typu wypraw oraz kwestią podwodnych podróży.



Dał znać o tym David Szymanski, deweloper odpowiedzialny za m.in. produkcję Iron Lung, czyli specyficzny horror, gdzie bohaterem jest osoba uwięziona na łodzi podwodnej przeczesującej ocean krwi, w którym znajdują krwiożercze bestie. Gra miała premierę w marcu 2022 roku i stosunkowo niedawno pisaliśmy o niej na łamach naszego portalu. Informowaliśmy wtedy o planowanej przez popularnego YouTubera adaptacji tegoż tytułu.





Teraz natomiast o projekcie znów zrobiło się głośno, gdyż twórca za niego odpowiedzialny dał znać, że jego gra zaczęła sprzedawać się znacznie lepiej w momencie wzrostu zainteresowania wyprawą pięciu śmiałków w poszukiwaniu Titanica – nie jest on jednak z tego powodu zbytnio zadowolony. Nie może bowiem pozbyć się myśli, że scenariusz jego przerażającej gry w pewnym stopniu został przeniesiony do rzeczywistości. Sam rozumie czarny humor, lecz uważa za „popieprzone” to, że gracze rzucili się na taki tytuł z powodu zaistniałej tragedii.





I definitely see the dark humor in this whole Titanic sub thing, it's just... like, I made Iron Lung the most nightmarish thing I could think of, and knowing real people are in that situation right now is pretty horrific, even if it was their own bad decisions.