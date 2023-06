Slender Man powraca do świata żywych po niemalże dekadzie

Kultowa postać bez twarzy nie daje o sobie zapomnieć.



Wiele wskazuje na to, że Slender Man ponownie zagości w głównym nurcie. Deweloper odpowiedzialny za gry o postaci bez twarzy opublikował bowiem krótki zwiastun kolejnego projektu, natomiast na specjalnej stronie internetowej rozpoczęło się tajemnicze odliczanie. Jeśli więc jesteście fanami tej specyficznej creepypasty, to nie możecie przejść obok tej wiadomości obojętnie. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej.





Slender Man doczeka się nowej gry?



Niewiele fanowskich horrorowych opowieści zachwyca miliony osób i staje się światowym fenomenem. Bez wątpienia do tego grona zaliczyć można Slender Mana, główną postać miejskiej legendy o tajemniczym bohaterze pojawiającym się niespodziewanie i straszącej wszystkich wokół. Postać jest bardzo charakterystyczna, bowiem jest wysoka, nosi czarny garnitur, białą koszulę, czarny krawat i… nie ma twarzy. Pierwsze wzmianki o tym jegomościu pojawiły się w 2009 roku, potem creepypasta zaczęła żyć własnym życiem.



Na przestrzeni ostatniej dekady doczekaliśmy się debiutu wielu dzieł kultury nawiązujących do Slender Mana – tu nie można wręcz nie wspomnieć o dwóch grach wideo. Jedenaście lat temu światło dzienne ujrzała produkcja Slender: The Eight Pages, która szybko stała się hitem na platformie YouTube, natomiast rok później pojawił się tytuł Slender: The Arrival. Pięć lat później zadebiutował ponadto kinowy film, ale go lepiej przemilczeć.





Deweloper ze studia Blue Isle Island (tego tworzącego wyżej wspomniane gry) zaskoczył teraz wszystkich, gdyż opublikował 14-sekundowy zwiastun. Nie zdradza on zbyt wiele, gdyż widzimy tam wyłącznie pojedynczą scenę w ciemnej, opuszczonej piwnicy – znajduje się tam jednak kucająca postać patrząca prosto w obiektyw. Mroczną atmosferę dopełnia kiwająca się lampa sufitowa. Jak się jednak okazuje, trailer niekoniecznie skradł serca użytkowników.



Więcej emocji wzbudziła strona gry Slender: The Arrival, która została zaktualizowana o specjalne odliczanie kończące się za 33 dni. Tak naprawdę niewiele wiadomo, lecz jednym z najpopularniejszych scenariuszu jest stworzenie remastera bądź remake’u gry z 2013 roku. Niedługo mija bowiem 10 lat od jej debiutu, zauważono również zmiany w obrębie tego produktu na SteamDB – ostatni raz deweloperzy majstrowali tam w 2014 roku.



Poza tym studio ma dostęp do praw autorskich wyłącznie w obrębie produkcji Slender: The Arrival, więc sprawa od razu robi się mniej tajemnicza. Nikt zresztą nie spodziewał się powrotu popularnej postaci, także fani cieszą się nawet i z tego typu przedsięwzięcia.



Teraz pozostaje uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że za miesiąc ujawnione zostaną wszystkie najważniejsze informacje odnośnie do jeszcze bliżej niezidentyfikowanego projektu.



Źródło: PC Gamer, Twitter (@PlaySlenderTA), Steam DB / Zdjęcie otwierające: YouTube