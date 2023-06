Planszówka Wiedźmin: Stary Świat już w sprzedaży

Polska planszówka o Wiedźminie.

Gra planszowa Wiedźmin: Stary Świat

Wiedźmin: Stary Świat Edycja Standardowa - 299,95 złotych

- 299,95 złotych Wiedźmin: Stary Świat Edycja Deluxe - 549,95 złotych

Ależ to będzie gratka dla wszystkich miłośników wiedźmińskiego uniwersum, serii gier Wiedźmin oraz fanów gier planszowych. Planszówkatrafiła właśnie do sprzedaży. Stworzona przezwe współpracy z, przy ogromnym wsparciu ze strony społeczności, dostępna jest w pełnej polskiej wersji językowej.Wiedźmin: Stary Świat to planszowa gra przygodowa dla 1-5 graczy, której akcje rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z sagi o Geralcie z Rivii, gdy plaga potworów trawiła Kontynent. Gracze wcielają się tu w walczących ze stworami wiedźminów, wyszkolonych w pięciu różnych szkołach walki. Na rozgrywkę składają się trudne wybory, walki z innymi potworami oraz... wiedźminami.W zestawie z grą oprócz "szczegółowo wykonanych figurek" przedstawiających wiedźminów są też potwory - znane z wiedźmińskich gier komputerowych oraz zupełnie nowe. W pudełku są też karty reprezentujące różne działania, wiedźmiński arsenał, umiejętności i fizyczna mapa Kontynentu.Do sprzedaży trafią dwie wersje gry: Edycja Standardowa oraz Edycja Deluxe. Ta druga wzbogacona jest o dodatkowe figurki i elementy rozgrywki. Oprócz gier w sklepach są już też... płatne DLC. Niestety, DLC w dniu premiery to teraz domena także gier planszowych. :) Rozszerzenia Skellige, Magowie i Legendarne Łowy mają pozwolić graczom jeszcze bardziej zgłębić tajemnice, jakie skrywa przed nimi Stary Świat.wynosi:Źródło: CD Projekt RED