Xbox Series X i Xbox Game Pass będą droższe. Microsoft podnosi ceny

Niestety.

Xbox Game Pass – wyższe ceny, ale nie w każdym wariancie

Bieżące ceny Xbox Game Pass. Ceny wersji Ultimate i Konsola wzrosną 6 lipca. | Źródło: Microsoft

Xbox Series X – zmiana ceny polskiej i europejskiej

Ruch, który był kwestią czasu

Niestety, już wkrótce zai usługęprzyjdzie nam zapłacić więcej.właśnie poinformował o planowanych podwyżkach cen swojej najwydajniejszej konsoli i subskrypcji dającej dostęp do katalogu gier różnych wydawców. Podwyżki będą dotyczyć wielu rynków, w tym Europy i Polski.Cena abonamentu Xbox Game Pass wzrośnie już. Co jednak istotne, podwyżka ceny przynajmniej na razie dotknie tylko wariantu Ultimate oraz tego dedykowanego konsolom. Subskrypcja PC pozostanie bez zmian.W tej chwilikosztuje w Polsce 54,99 złotych miesięcznie, a40 złotych miesięcznie. Ceny tych planów wzrosną odpowiednio doorazJeśli chodzi o konsolę, to jej sugerowana cena wynosi w Europie 499,99 euro. Ta 1 sierpnia wzrośnie jednak aż do. To z pewnością nie pozostanie bez wpływu na cenę konsoli w Polsce.Obecnie za Xbox Series X w naszym kraju trzeba zapłacić blisko. W sierpniu ceny tego urządzenia wzrosną najpewniej do pułapu. Zatem jeśli planowałeś zakup konsoli, zapewne lepiej dokonać tego zakupu teraz lub w lipcu.Na podwyżki cen można narzekać, ale jednocześnie można było się ich spodziewać. Inflacja na całym świecie wciąż szaleje. Poza tym Microsoft, tak jak inne firmy w branży, nadal ma problemy z przerwami w łańcuchach dostaw, które podnoszą koszty produkcji.Dla przypomnienia,podniosło cenylatem ubiegłego roku. Jeszcze wtedy Microsoft nie planował podwyżek swoich sprzętów i usług. Choć gigant z Redmond w końcu ugiął się panującym na rynku warunkom, trzeba przyznać, że i tak przez długi czas mogliśmy cieszyć się naprawdę niezłymi cenami Xbox Series X i Xbox Game Pass.Źródło: The Verge / fot. tyt. Unsplash/Billy Freeman