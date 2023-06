Amazon rozdaje świetne gry za darmo. Takiej oferty dawno nie było

Grzech nie skorzystać.



Amazon postanowił ujawnić szereg tytułów, które będą rozdawane subskrybentom na przestrzeni najbliższych tygodni. Tym razem nie mogą oni narzekać, gdyż zaproponowana oferta obejmuje tak naprawdę same hity, które bez wątpienia zaciekawią część użytkowników. Poza tym ogłoszono kilka interesujących benefitów – przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Amazon Prime Gaming z nową ofertą



Gracze chyba na dobre zostali przyzwyczajenia do akcji rozdawniczych. Prym w tej materii wiedzie rzecz jasna Epic Games, gdzie każdego tygodnia jesteśmy świadkami tego typu przedsięwzięć. Ostatnio jednak udostępniane są niezbyt medialne tytuły, na które internauci wzruszają ramionami i praktycznie zaraz o nich zapominają. Dlatego też konkurencja w postaci Amazona zdecydowała się o sobie przypomnieć. Co dokładnie czeka na osoby opłacające tani jak barszcz abonament Prime?



Koncern nieco wcześniej zaczął świętować nachodzący Amazon Prime Day – już 11 lipca na klientów czekać będą liczne promocje. Przez najbliższe tygodnie odebrać będzie można jednak aż cztery gry, pierwszą z nich właśnie udostępniono. Mowa tu o Prey wydanym pierwotnie w 2017 roku – mamy tu do czynienia z historią eksperymentu mającego na celu zmianę ludzkości. Jeśli więc lubujecie się w przygodach sci-fi i nie mieliście jeszcze okazji przetestować tytułu, to chyba nadszedł idealny moment.







To rzecz jasna nie wszystko. Poniżej znajdziecie pełną listę darmowych produkcji oferowanych przez Amazon na przestrzeni zbliżających się tygodni. Są to w większości solidne pozycje pokroju Baldur’s Gate II czy STAR WARS: The Force Unleashed. Oto spis tytułów:





Prey (21 czerwca, GOG)

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition (27 czerwca, Amazon Games)

Shovel Knight: Showdown (6 lipca, Amazon Games)

STAR WARS: The Force Unleashed (10 lipca, Amazon Games)



Poza tym subskrybenci liczyć mogą na dodatkowe atrakcje w postaci bonusów do innych gier. Specjalną zawartość przygotowano dla Diablo 4, Pokemon GO, Overwatch 2 czy Call of Duty: Modern Warfare 2. Warto regularnie sprawdzać sekcję promocyjną, gdyż Amazon często dodaje pozycje z zaskoczenia.



Nie da się jednak ukryć, że przedstawiona oferta prezentuje się naprawdę dobrze.



Źródło: Amazon / Zdjęcie otwierające: Bethesda Softworks