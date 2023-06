Na Steamie pojawił się symulator stóp. Tego jeszcze nie było

Czego to deweloperzy gier nie wymyślą.

Nietypowy symulator

„HAELE to wszechstronna aplikacja do pozowania i personalizowania stóp w 3D. Jest to łatwe w użyciu narzędzie gwarantujące anatomiczny punkt odniesienia dla artysty, a także bogatą paletę szczegółowych opcji i animacji. Można w nim stworzyć takie stopy, jakich potrzebujesz – niezależnie od tego, czy potrzebujesz stóp realistycznych, czy raczej stylizowanych. Zmieniaj pozy, oświetlenie, materiały, kolory i wiele więcej.”

Gra dostępna na Steam

Namożna znaleźć mnóstwo przedziwnych gier – gry o zabarwieniu erotycznym, symulator Jezusa symulator księdza , grę w której możemy wcielić się w kromkę chleba i wiele, wiele innych. Niedawno w platformie tej zadebiutował kolejny tytuł, który się w tę kategorię wpisuje. Posiada on nawet wersję demo.Wspomniany tytuł najprawdopodobniej może spodobać się przede wszystkim… fetyszystom stóp., bo tak brzmi jego nazwa, to bowiem symulator skupiający się właśnie na stopach, dzięki któremu każdy może nauczyć się jak efektywnie pozować stopami do zdjęć.jest dziełem niejakiego. To pierwsza gra tego dewelopera, która pojawiła się na Steam . Możemy w niej zmieniać kształt każdego elementu stóp, kolor ich skóry, wygląd paznokci, a także dowolnie zmieniać ustawienie tychże stóp. Gra oferuje bardzo rozbudowany zestaw narzędzi i zaskakująco wysoki poziom realizmu.Po stworzeniu w grze własnych stóp możemy nie tylko modyfikować ich pozy, ale także oświetlenie otoczenia i nie tylko. Oczywiście, HAELE 3D - Feet Poser pozwala też na wykonywanie fotografii, które możemy zapisywać i w dowolnym momencie wczytywać., czytamy na Steam.Żarty żartami, ale HAELE 3D - Feet Poser może faktycznie przydać się niektórym artystom. Czuję jednak, że wśród odbiorców tej gry artyści będą mniejszością.HAELE 3D - Feet Poser zadebiutował wcześniej na Steamie w wersji Lite , wycenionej na. Już wkrótce, bo 26 czerwca, we Wczesnym Dostępnie pojawi się dodatkowo jego wersja, która zaoferuje jeszcze więcej opcji.Jak wspomniałam, na Steamie dostępne jest demo HAELE 3D - Feet Poser , ale jedynie dla wersji Pro. Oczywiście można w nie zagrać za darmo.Źródło: Steam, fot. tyt. Steam