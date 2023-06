Roblox kusi starszych graczy. Ekskluzywne doświadczenia z przemocą, ale bez seksu

Napaleni nastolatkowie obejdą się smakiem.



Roblox coraz częściej daje znać, że nie chce być platformą kojarzoną wyłącznie z najmłodszymi konsumentami. Dlatego też regularnie podejmowane są kroki mające na celu oderwanie ograniczającej łatki w celu skuszenia starszych nastolatków/młodych dorosłych. Teraz postanowiono umożliwić tworzenie doświadczeń skierowanych wyłącznie do osób powyżej 17 roku życia. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Roblox robi ukłon w stronę starszych nastolatków i młodych dorosłych



Roblox oferuje mnóstwo przeróżnych aktywności, które mogą przypaść do gustu naprawdę każdemu użytkownikowi. Część dostępnych tam gier to bardzo ambitne projekty przyciągające setki tysięcy zainteresowanych klientów. Jeśli więc jeszcze nigdy nie mieliście okazji sprawdzić produkcji na własną rękę, to może warto dać jej szansę. Zwłaszcza że twórcy coraz częściej swoją uwagę kierują w stronę dojrzałych internautów.



Mowa tu chociażby o wprowadzonej właśnie nowej kategorii wiekowej pozwalającej na umieszczanie większej ilości treści graficznych i tematów przeznaczonych dla dorosłych. Twórcy mogą więc przedstawiać np. sceny ciężkiego rozlewu krwi czy picia alkoholu. Nie było to możliwe w doświadczeniach ogólnodostępnych, do których dostęp mogły uzyskać również dzieci. Teraz osoby mające co najmniej 17 lat są w stanie sprawdzić pokaźniejszą bazę gier. Jest jednak jeden istotny warunek.



Źródło: Roblox



Roblox wymagać będzie zeskanowania dowodu tożsamości oraz przesłania selfie w celu stosownej weryfikacji – zdecydowano się więc pójść o krok dalej niż strony zawierające materiały o charakterze pornograficznym. (Nie)stety platforma nadal nie zezwala na umieszczanie tam tego typu treści, więc część osób musi obejść się smakiem. Regulamin bezpośrednio zakazuje „nagości i materiałów przedstawiających aktywność seksualną lub dążących do prawdziwych romantycznych związków”.



Okej, ale dlaczego postanowiono zaimplementować nową kategorię wiekową? Chodzi o statystyki, bowiem w 2022 roku około 38 procent codziennych użytkowników miało ukończone ponad 17 lat. Jeśli zaś chodzi o twórców, to większość z nich ma ponad 18 lat i są oni gotowi do tworzenia bardziej dojrzałych światów oraz ich monetyzowanie. No bo chyba nie myśleliście, że w tym wszystkim brakuje aspektu finansowego, prawda?



Źródło: Roblox



Tego typu decyzje są podejmowane znacznie częściej od 2021 roku, kiedy to deweloperzy weszli na giełdę. Inwestorzy coraz mocniej naciskają na zwiększanie przychodów, dlatego też Roblox od pewnego czasu zawiera więcej reklam oraz funkcji pozwalających na wzrost zysków. Trudno oczekiwać, by ta polityka w najbliższym czasie uległa zmianie.



Zadowoleni powinni być jednak starsi nastolatkowie/młodsi dorośli, którzy teraz mogą przeglądać jeszcze więcej spersonalizowanych oraz dojrzałych doświadczeń.



Źródło: Roblox, The Verge / Zdjęcie otwierające: Roblox