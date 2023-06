GTA Online usuwa setki samochodów. Część z nich została ukryta za paywallem

Gracze nie pozostawiają na Rockstarze suchej nitki.



GTA Online uszczupliło się właśnie o niemalże dwieście samochodów oraz kilkanaście motocykli. Decyzja została podyktowana tym, że z tych pojazdów i tak korzystało mało osób. Użytkownicy od czasu do czasu będą mieli jednak możliwość uzyskania ich w inny sposób – mowa tu między innymi o kole nagród w kasynie czy specjalnej subskrypcji. Nic więc dziwnego, że gracze poczuli się oszukani i negatywnie zareagowali na krok wykonany przez deweloperów.





Rockstar pozbył się setek samochodów z GTA Online



GTA Online już niedługo świętować będzie swoje 10. urodziny. Przez ten czas tryb wieloosobowy do „piątki” zyskał mnóstwo aktualizacji oraz rozszerzeń skutecznie przyciągających uwagę konsumentów. Bezustannie sięgają oni do produkcji od Rockstar Games oraz masowo wydają realne pieniądze na tamtejszą cyfrową walutę. Wszystkie znaki na niebie wskazują, iż już wkrótce powinniśmy doczekać się zapowiedzi szóstej części popularnej serii, lecz najpierw wydawca musi wydoić swoje dochodowe dziecko do cna.



Kilka dni temu światło dzienne ujrzała aktualizacja o nazwie San Andreas Mercenaries, która dodała nowe misje, dodatkową zawartość oraz szereg usprawnień poprawiających komfort zabawy. Przy okazji poinformowano, iż pozbyto się części rzadko używanych aut. Deweloperzy postanowili nieco ukryć skalę czystki i nie udostępnili jakiejkolwiek listy. Nie trzeba było zbyt długo czekać na reakcję społeczności – ta szybko zaczęła katalogować dostępne pojazdy i porównywać je ze stanem sprzed patcha. Wyszła wtedy na jaw przykra prawda.







Rockstar pozbył się co najmniej 189 pojazdów. Nie można więc ich kupić, na co gracze zareagowali gniewem i zażądali cofnięcia zmian. Na razie jednak się na to nie zanosi – Rockstar Games poinformowało wyłącznie, że samochody od czasu do czasu będą dostępne w kole nagród w kasynie. To jednak nie koniec cynizmu ze strony korporacji.



Niedawno ogłoszony dodatek Vinewood Car Club zawiera niedawno usunięte pojazdy (np. RE-7B i Stirling GT) i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż rozszerzenie dostępne jest wyłącznie dla osób opłacających subskrypcję GTA+. Wcześniej dostępne za darmo auta zostały ukryte za paywallem, co wywołało niemałą frustrację u konsumentów. Sprawa jest o tyle śliska, że abonament mogą kupić obecnie wyłącznie posiadacze produkcji na PS5 oraz Xbox Series X/S.



W dobrej sytuacji są teraz wyłącznie osoby, które już w przeszłości zdobyły usunięte pojazdy. Na szczęście te nie zostaną im zabrane, co jest klarownym dowodem na to, że deweloperzy nie zlikwidowali ich z kodu gry. Mówimy to więc o zagrywce praktycznie bez jakiegokolwiek sensownego wytłumaczenia.



Źródło: Rockstar Games, Kotaku / Zdjęcie otwierające: Rockstar Games