Firma przewozowa szuka pracowników poprzez popularną grę

Można i tak.



Deweloperzy ze studia SCS Software postanowili wdrożyć dynamiczne billboardy do gry American Truck Simulator – dzięki temu prawdziwe firmy mogą promować swoje produkty w popularnej przestrzeni cyfrowej. Na ten krok zdecydował się chociażby jeden z największych graczy na rynku przewozowym, który zaczął poszukiwać pracowników poprzez wykorzystanie wspomnianej wyżej funkcji. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





American Truck Simulator uruchamia cyfrowe billboardy